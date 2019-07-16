ما هي حقيقة تعيين حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر هو السؤال الذي يشغل تفكير الجميع الآن بعد انتشار أخبار بخصوص هذا الأمر، وقد تصدر وسم “حسن شحاتة” موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر، وتغريدات كثيرة من مؤيدي ومعارضي تولي “المعلم” القيادة الفنية للمنتخب الأول، هذا ونتابع معكم من خلال هذا التقرير حقيقة هذا الأمر وأخر الأخبار عن مدرب منتخب مصر الجديد.

حقيقة تعيين حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر

حتى هذه اللحظة، لا يوجد بيان رسمي من اتحاد الكرة بخصوص تعيين حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب، وكانت بداية الأقاويل حول هذا الخبر، تصريح للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر صفحته على الفيسبوك، هنأ فيه الكابتن حسن شحاتة على توليه تدريب المنتخب، لكن المهندس فرج عامر عاد وقال “لا أعلم شئ عن قرار تعيين حسن شحاتة مديرا فنيا، وصرحت بناء على تقارير إعلامية”.

هذا ويؤكد مصدر مقرب من اتحاد الكرة المؤقت، أن حسن شحاتة مرشح لمنصبين ليس من ضمنهما منصب المدير الفني للمنتخب، حيث تم ترشيح شحاتة لمنصب المدير الفني للمنتخبات الوطنية، أومنصب المدير الفني لاتحاد الكرة.