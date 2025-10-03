حكم مباراة الإمارات والسعودية للناشئين اليوم في نهائي كأس الخليج 2025 تحت 17 سنة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج للناشئين 2025 عن طاقم تحكيم لمباراة النهائية بين الإمارات والسعودية تحت 17 سنة، هذا وتُقام المباراة النهائية مساء اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب السعودية تغلب في قبل النهائي على قطر، وتأهل المنتخب الإماراتي للنهائي بعد الفوز على العراق.

طاقم التحكيم

حكم الساحة لمباراة الإمارات والسعودية للناشئين اليوم هو الحكم القطري عبد العزيز موسى، مساعد أول القطري عد المجيد الكربي، حكم مساعد ثاني العماني أحمد جميل، الحكم الرابع العماني محمد مراد.

موعد نهائي خليجي الناشئين اليوم:

المباراة النهائية بين ناشئي الإمارات والسعودية منقولة على قناة السعودية الرياضية ودبي الرياضية وأبوظبي الرياضية وكل القنوات الرياضية الخليجية، موعد بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت الدوحة والرياض، السابعة مساء بتوقيت دبي.