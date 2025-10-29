حكيم زياش يظهر في ديربي الوداد والرجاء رفقة والدته.. أول صورة

في أجواء كروية استثنائية تملؤها الحماسة والترقب، خطف النجم الدولي حكيم زياش، الوافد الجديد إلى صفوف الوداد الرياضي، الأنظار في مدرجات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، وذلك خلال مباراة الديربي المرتقبة أمام الرجاء الرياضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المغربي للمحترفين موسم 2025-2026.

حكيم زياش من داخل مدرجات الديربي

وبحسب ما رصدته عدسات الكاميرات، ظهر زياش في المنصة المخصصة لكبار الشخصيات برفقة والدته، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من الجماهير الحاضرة التي استقبلته بحفاوة كبيرة، تقديرًا لمسيرته الكروية اللامعة وانضمامه الأخير إلى القلعة الحمراء.

ويأتي حضور زياش لمؤازرة زملائه في واحدة من أقوى المواجهات الكروية في المغرب، حيث تشهد مدرجات ملعب “دونور” امتلاءً شبه كامل بجماهير الفريقين، في ديربي لا يخلو من الإثارة والندية بين الغريمين التقليديين.

ويُعد ظهور زياش في المباراة إشارة رمزية قوية تعكس دعمه للفريق الأحمر منذ أولى أيامه معه، خاصة وأنه لم يشارك بعد في أي لقاء رسمي بقميص الوداد عقب إتمام انتقاله في الميركاتو الصيفي الأخير.

جدير بالذكر أن حكيم زياش يمتلك مسيرة احترافية حافلة، حيث سبق له أن دافع عن ألوان أياكس أمستردام الهولندي، وتشيلسي الإنجليزي، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع غلطة سراي التركي، ليعود هذا الموسم إلى بلاده في صفقة أحدثت صدى واسعًا داخل الأوساط الكروية المغربية والعربية على حد سواء.