حلم المونديال .. موعد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الجزائر بكل حماس لمواجهة أمام منتخب الصومال في الجولة التاسعة من منافسات تصفيات كأس العالم 2026 عن القارة الأفريقية، حيث يأمل جماهير ومحبي المنتخبين الفوز في هذه المباراة للتأهل إلى المونديال المقبل، سنوضح لكم موعد مباراة الجزائر والصومال المنتظرة وما هي القنوات الناقلة للمباراة بالتفصيل.

موعد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026

يحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة التاسعة المتواجد فيها المنتخب مع عدد من المنتخبات وهم أوغندا وغينيا وموزمبيق وبتسوانيا وبالطبع الصومال وذلك برصيد 19 نقطة حتى الآن بعد أن لعب المنتخب 8 مواجهات وفاز في 6 مواجهات منهم، فيسعى الجزائري في المباراة المقبلة للفوز للتأهل إلى كأس العالم 2026، أما عن موعد مباراة الجزائر والصومال والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 على ملعب ميلود هدفي الموجود في مدينة واهران الجزائرية، وتأتي المباراة في المواعيد التالية:

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

وأيضًا تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كما يمكن متابعة المباراة من الامارات في الساعة الثامنة مساءًا لليوم.

ما هي القنوات الناقلة لأحداث المباراة

من المعروف أن مجموعة قنوات بي أن سبورتس القطرية الرياضية هي المالك الحصري والرسمي لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتم نقل المباراة في المواعيد السابق ذكرها على القناة الوطنية الجزائرية كذلك.