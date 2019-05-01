بحضور خادم الحرمين.. أسعار تذاكر مباراة التعاون والاتحاد في نهائي كأس الملك

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز حضوره المباراة النهائية، بين التعاون واتحاد جدة، وتسليم كأس البطولة للفائز من موقعة الاتحاد التعاون.

مباراة اتحاد جدة والتعاون

أوضحت الهيئة العامة للرياضة السعودية بالمملكة أسعار تذاكر مباراة اتحاد جدة والتعاون وتعد هي المباراة النهائية في نهائي كأس الملك أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

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موعد نهائي كأس الملك

وكشفت الهيئة العامة عن موعد مباراة النهائي والتي ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 25 شعبان 1440 / 2 مايو 2019 بين فريقي التعاون والاتحاد، وستبدأ الفعاليات من الرابعة عصرًا، التي تتضمن غناء الفنان رابح صقر.

أسعار تذاكر مباراة التعاون والاتحاد

جاءت أسعار التذاكر كما يلي…

ذهبية : 1500 ريال.

فضية : 1000 ريال.

موحدة أفراد : 30 ريال.

موحدة عائلات : 30 ريال.

مكان بيع تذاكر كأس الملك

ويكون بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر شباك رقم 3 و2 في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز والصالات الخضراء بالمجمع الأولمبي.

الاتحاد يعبر النصر

عبر الاتحاد لنهائي بطولة كأس الملك على حساب نادي النصر، إذ انتهى الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل 2-2، ولكن تعود الكلمة في الشوطين الإضافيين لنادي الاتحاد، بعدما سجل هدفين عن طريق البرازيلي رومارينيو دا سيلفا (95 و106).

التعاون يفوز على الهلال

بعد فوز التعاون على نظيره الهلال بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تأهل لنهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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