خالد الغندور يُعلن موعد بداية بث قناة الزمالك الجديدة

متى تظهر قناة الزمالك الجديدة هو سؤال جماهير القلعة البيضاء في كل مكان الآن والإجابة كانت أمس الثلاثاء في برنامج “الزمالك اليوم” حيث أعلن الإعلامي خالد الغندور عن موعد بث قناة النادي الجديدة، وقال خالد الغندور أن بداية بث قناة الزمالك وبداية ظهور القناة سيكون ليلة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، وتحديدا سيكون موعد ظهور القناة هو يوم 17 سبتمبر 2019 القادم، مؤكدا أن برنامج الزمالك اليوم سيغادر قناة المحور إلى قناته الجديدة.

رئيس نادي الزمالك يؤكد أن القناة ستكون مبهرة

قال الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن قناة الزمالك الجديدة ستقدم برامج متميزة جدا، وسيظهر على القناة نجوم الفن والمجتمع من مشجعي نادي الزمالك أمثل: محمد منير، هاني شاكر، أحمد عز، أحمد السقا، وغيرهم، مؤكدا أن الزمالك يمتلك جماهيرية كبيرة جدا ليس في مصر فقط ولكن خارج مصر، وعن بث مباريات الزمالك في الدوري والكأس، قال رئيس النادي أن مباريات النادي سيتم إذاعتها مُسجله.

وأكدت عدة مصادر أن الاتفاق تم رسميا لتدشين قناة الزمالك الجديدة مع إعلام المصريين، وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن القناة تظهر للنور خلال شهر سبتمبر، وأنها ستكون القناة الرسمية لنادي الزمالك، هذا ويذكر أن برنامج الزمالك اليوم مستمر على قناة المحور حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.