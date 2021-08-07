طوكيو 2021/2020.. جدول ترتيب ميداليات العرب في الأولمبياد

حققت مصر والسعودية اليوم السبت 7 أغسطس 2021 ثلاث ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بواقع ميدالية للسعودية وميداليتين لمصر إحداهما ذهبية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب ميداليات العرب في الأولمبياد طوكيو 2021 وترتيب الدول العربية بين باقي دول العالم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، جدول الميداليات سيكون الختامي للدول العربية مع نهاية المنافسات في تلك الدورة التي تابعها الملايين حول العالم.

جدول ميداليات العرب في الأولمبياد طوكيو 2020

نجحت المصرية فريال أشرف في التتويج بذهبية لعبة الكاراتيه فئة فوق 61 كيلو جرام، لتكون أول ذهبية لمصر، وقد نجح بطل لعبة الخماسي الحديث أحمد الجندي في تحقيق أول فضية لمصر، وفي لعبة الكاراتيه رجال فئة فوق 75 كيلو جرام نجح السعودي طارق حامدي في تحقيق أول ميدالية للسعودية في الأولمبياد، هذا وتصدرت قطر جدول ترتيب ميداليات العرب برصيد ذهبيتين وبرونزية تلتها مصر برصيد ذهبية وفضية وأربع برونزيات.