خرج وهو “يعرج”.. شخص يهاجم ميسي أثناء حفل غنائي بإيبيزا الإسبانية

هاجم شخص مجهول نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي في محاولة منه للاعتداء على نجم برشلونة، وذلك أثناء حفل غنائي بأحد الملاهي الليلية في مدينة إيبيزا الإسبانية، حيث كان ميسي متواجدا في الحفل مع زوجته، وشوهد ميسي وهو يخرج من المكان هو وزوجته محاطين برجال الأمن والحرس الشخصي، بعض شهود العيان أكدوا أن ميسي كان يعرج وهو خارج، وأكد البعض أن تلك الإصابة ربما حدثت بسبب التدافع الشديد الذي حدث.

وتعتبر إيبيزا أهم المقاصد السياحية العالمية، ويقصدها ميسي مع صديقيه في نادي برشلونة لويس سواريز وجوردي آلبا وأسرهم، ومعهم أيضا نجم برشلونة السابق سيسك فابريجاس، هذا ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أسباب قيام هذا الشخص المجهول بمهاجمة ميسي ومحاولة الإعتداء عليه، وحالة الهرج الشديدة التي حدثت بالمكان والتي صورتها كاميرات النادي الليلي وهواتف بعض المتواجدين في المكان.