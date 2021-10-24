خسارة عمان والإمارات في افتتاحية مباريات المجموعة الخامسة من تصفيات آسيا تحت 23

على غير المتوقع، خسر منتخب عمان الأولمبي وكذلك منتخب الإمارات في بداية مشوارهما في تصفيات آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى نهائيات أوزبكستان 2022، تُقام مباريات المجموعة الخامسة في تلك التصفيات على ملعب مدينة عجمان بالإمارات، يذكر أن تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة تضم 11 مجموعة، يتأهل إلى النهائيات، أبطال المجموعات، مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

بدأت مباريات تلك المجموعة اليوم بلقاء الإمارات وقيرغيزستان، حيث فاز المنتخب الضيف بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة خسر منتخب عمان أمام منتخب الهند الأولمبي، وكان المنتخب الهندي قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين، هذا وتقام مباريات الجولة الثانية من تلك المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي منتخب عمان مع قيرغيزستان والإمارات مع الهند.