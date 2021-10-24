خسارة عمان والإمارات في افتتاحية مباريات المجموعة الخامسة من تصفيات آسيا تحت 23

بواسطة محمود عطا الله
تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة

على غير المتوقع، خسر منتخب عمان الأولمبي وكذلك منتخب الإمارات في بداية مشوارهما في تصفيات آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى نهائيات أوزبكستان 2022، تُقام مباريات المجموعة الخامسة في تلك التصفيات على ملعب مدينة عجمان بالإمارات، يذكر أن تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة تضم 11 مجموعة، يتأهل إلى النهائيات، أبطال المجموعات، مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

بدأت مباريات تلك المجموعة اليوم بلقاء الإمارات وقيرغيزستان، حيث فاز المنتخب الضيف بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة خسر منتخب عمان أمام منتخب الهند الأولمبي، وكان المنتخب الهندي قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين، هذا وتقام مباريات الجولة الثانية من تلك المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي منتخب عمان مع قيرغيزستان والإمارات مع الهند.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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