يلتقي منتخب سوريا مع منتخب كوريا الجنوبية على ملعب الأخير عصر يوم الخميس السابع من أكتوبر 2021 في مباراة هامة للمنتخب السوري، حيث يجب على نسور قاسيون في تلك المباراة تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آمال التأهل لمونديال كأس العالم 2022.

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خاصة بعد تعثر المنتخب السوري في الجولتين الأولى والثانية، حيث خسر في الجولة الأولى من المنتخب الإيراني، قبل أن يتعادل مع الإمارات في الجولة الثانية، ومنتخب كوريا الجنوبية منافس مباشر على بطاقة التأهل إلى المونديال مع المنتخب الإيراني.

خطأ إداري يتسبب في غياب نجمين عن مباراة سوريا وكوريا الجنوبية

أدي الخطأ إلى صعوبة إجراءات دخول نجمي المنتخب السوري محمد عثمان وأياز عثمان إلى كوريا الجنوبية، وعليه لم يرافقا بعثة المنتخب السوري إلى هناك، لكنهما سيكونا ضمن صفوف الفريق في مباراة لبنان القادمة، ومن جانبه وعد رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم العميد حاتم الغايب بمحاسبة المقصرين.