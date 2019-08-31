خطأ محمد صلاح الفني ورد فعل ساديو ماني الغاضب .. هل يثير أزمة بين النجمين

مباراة ليفربول وبيرنلي التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز نسخة 2019/2020، سوف يثير الموقف الذي حصل أثناء المباراة جدلًا ونقاشات عديدة خلال الساعات المقبلة، وكان بطلاه نجمي ليفربول وهما اللاعب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، حيث كشفت عدسات الكاميرات علامات الغضب والإنفعال التي بدت على ماني أثناء خروجه من الملعب واستبداله بالبلجيكي ديفوك أوريجي، وسرعان ما كشفت تقارير صحفية وإعلامية عن سبب ذلك الإنفعال.

أنانية ورد فعل غاضب

وقد كشفت تقارير صحفية أسباب غضب ماني، فذكرت صحيفة مترو الإنجليزية أن ماني كان غاضبًا بسبب أنانية محمد صلاح الذي توغل إلى منطقة جزاء بيرنلي ووفضّل مراوغة المدافع بدلًا من تمرير الكرة لساديو ماني الذي كان في وضع مثالي للتسديد وتسجيل هدف.

ومن جهته حاول المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، تهدئة اللاعب ماني الغاضب، وقام بالمثل زملائه على دكة البدلاء.

ماذا قال أبو تريكة عن خطأ صلاح ورد فعل ماني ؟

وكان هذا الموقف ( الخطأ الفني لصلاح الذي وصفته الصحف البريطانية بالأنانية، ورد فعل ساديو ماني بغضب وانفعال)، محل تحليل من خبراء ومعلقين رياضيين، ومنهم لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، الذي علق أثناء تحليله لمباراة ليفربول وبيرنلي عبر قناة “بي إن سبورتس”، على خطأ محمد صلاح ووصفه بالخطأ الفني وذلك بقوله: ” ما فعله محمد صلاح في أثناء انفراده وماني وفيرمينو بعدم تمرير الكرة لهما في الدقيقة 83 من عمر اللقاء عبارة عن خطأ فني” ، وأضاف بشأن تصرف ماني بأن رد فعله كان مخطئًا فيه بقوله: ” ماني له الحق أن يغضب لكنه مخطئ في طريقة تعبيره عن مشاعره”.

وأضاف أبو تريكة قائلًا :

أن “محمد صلاح أخطأ بعدم تمريرة كرة الإنفراد واختار التصويب بقدمه اليمنى، وهو لا يستطيع التصويب بها مثل اليسرى، فهي كانت غير الجيدة إضافة إلى أنَّ التصويبة كانت من مسافةٍ بعيدة عن المرمى.” وأردف أبو تريكة بالقول: أن “انفعال ساديو ماني عند استبداله كان خطأ وذلك على الرغم من أنه له الحق في أن يغضب”، وتابع بالقول : ” في تلك الموافق يُفضل أن يُعاب اللاعب زميله فيما بينهما، لا أن يُعبر عن غضبه “بهذا الشكل” أمام الكاميرات.

وأشار أبو تريكة إلى أنَّ التصرف الغاضب والمنفعل الذي صدر من ماني سوف يكون له أصداء كبيرة بين جماهير ليفربول، وذلك لأن تصرف صلاح هو فني وسيمرّ، بينما تصرف ماني إنساني.