خطوة بخطوة .. تعرف على طريقة حجز تذاكر كأس أمم إفريقيا 2019 من خلال موقع تذكرتي

يرغب الكثير من المصريين وكذلك العديد من الأشخاص من مختلف دول العالم حول العالم في مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية للعام الحال 2019، ويتم ذلك من خلال حجز تذاكر المباريات عن طريق موقع تذكرتي، والذي يضمن فرص متساوية للجميع في الحجز عن طريق أسبقية الحجز، واليوم من خلال موقعنا كلمة دوت أورج نقدم لك التفاصيل والخطوات التي تمكنك من حجز تذاكر المباريات من خلال “تذكرتي”.

طريقة حجز تذاكر كأس أمم إفريقيا 2019 من خلال موقع تذكرتي

ومن الجدير بالذكر أن القيام بحجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي هو أمر بسيط وسهل ومرن إلى حد كبير، ونقدم لك الخطوات وهي:

أولًا: الدخول على موقع تذكرتى، ثم يقوم المستخدم باختيار كلمة تسجيل الموجودة على الشاشة، من أجل أن يتمكن من الحصول على على بطاقة المشجع “Fan ID”.

ثانيًا: يقم المشجع بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص به.

ثالثًا: سيصل للمستخدم رسالة تحتوى على كود التشغيل.

رابعًا: يقوم المستخدم بإدخال الكود فى المربع الخاص به.

خامسًا: تظهر للمشجع قائمة يُطلب فيها من المشجع جميع البيانات الشخصية مثل: صورة شخصية، وبيانات الرقم القومي، وصورة البطاقة.

سادسًا: يعمل النظام على البحث والتأكيد من البيانات التي قد تم تسجيلها.

سابعًا: تأتي رسالة سرية للمشجع بعد ذلك، تحتوي على كل من رقم البطاقة الخاص به، وكذلك الكود المرورى المتعلقين باستخدام بطاقة المشجع .

ثامنًا: وبعد وصول الرسالة الخاصة إلى المشجع، يقوم المستخدم بالدخول من أجل اختيار المباريات التى يريد أن يقوم بحجزها والدرجة التى يود الجلوس بها فى المدرج.

ملحوظة: هناك عدة طرق يستطيع المستخدم أن يقوم بالسداد من خلالها وذلك يتم إما عن طريق الدفع بشكل إلكتروني، من خلال بطاقة الإئتمان الخاصة به، كما يتمكن المستخدم من القيام بطبع تذكرة الحجز ، بالإضافة إلى بطاقة المشجع التي قام بحجزها.

أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس أفريقيا 2019