خطوط المواصلات لنقل جماهير ومشجعي أمم أفريقيا 2019|| من الميادين العامة إلى الملاعب بمحافظة القاهرة

قام محافظ القاهرة اللواء “خالد عبد العال” باعتماد خطة خطوط المواصلات لنقل جماهير ومشجعي أمم أفريقيا 2019، من أجل الاستعداد للبطولة الإفريقيا عن طريق مد خطوط مواصلات من ميادين القاهرة إلى أماكن إقامة المباريات، حيث كانت هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” إلى ضرورة الظهور بمظهر حضاري يليق بمصر وتاريخها.

خطوط المواصلات لنقل جماهير أمم أفريقيا

تعتبر محافظة القاهرة هي النظرة الأولي التي يقع عليها أعيون الوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ودائما النظرة الأولي هي التي تدوم وتظل في الأذهان، ولذا فأن محافظة القاهرة قامت بتخصيص عدد من خطوط المواصلات لنقل جماهير ومشجعي أمم أفريقيا 2019 خطوط هيئه النقل العام من أجل التسهيل على جماهير ومشجعي المنتخب المصري للوصول إلى الملاعب.

خطوط المواصلات لنقل مشجعي أمم أفريقيا 2019

جدول مباريات أمم أفريقيا

قائمة منتخب مصر

يعلم محافظ القاهرة أهمية أقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر خلال تلك الفترة، لذا قام محافظ القاهرة بمد خطوط المواصلات لنقل جماهير ومشجعي أمم أفريقيا 2019 وبتوفير عدد كبير من الأتوبيسات التي تخدم المواطنين وتساعدهم في الانتقال إلى أماكن المباريات سواء في أستاد القاهرة أو في أستاد الدفاع الجوي، وكانت خطة توزيع الأتوبيسات على المحطات الرسمية استعداداً لكاس الأمم الأفريقية كما يلي.

من الحي السابع شرق مدينه نصر 5 أتوبيسات

من الحي الثامن شرق مدينه نصر “التبة” 10 أتوبيسات

من ميدان المطرية 11 أتوبيس

من مساكن عين شمس سبع أتوبيسات

النزهة الجديدة 10 أتوبيسات

عين شمس 7 أتوبيسات

موقف السلام 10 أتوبيس

المرج 10 أتوبيس

مدينه السلام محطة (سبيكو) 12 أتوبيس

وهذه الأتوبيسات جميعاً تساعد مشجعي كرة القدم خلال بطولة أمم أفريقيا في الذهاب والعودة