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خورخي لويس بينتو يوقع عقدًا مبدئيًا لتدريب منتخب الإمارات

بواسطة محمود عطا الله
خورخي لويس بينتو خورخي لويس بينتو

قال المدير الفني الكولومبي المخضرم خورخي لويس بينتو، أنه قد وقع على عقد مبدئي لتدريب منتخب الإمارات الأول لمدة عامين قادمين، وأضاف “هناك تفاصيل بسيطة ليتم التعاقد النهائي والرسمي”، ليتم بعد ذلك الإعلان عن التعاقد، وكانت مصادر صحفية إماراتية مُطلعة قد أكدت على خبر تعاقد الإمارات مع الكولومبي المتميز بينتو، لقيادة الأبيض خلال تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، وأن الكشف عن الصفقة سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.

هذا وقد صرح الكولومبي خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد المرتقب، أن العرض الحالي لتدريب الأبيض هو العرض الثاني من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وأن العرض الأول كان خلال فترة تألقه تدريبيًا مع منتخب كوستاريكا، وقيادة هذا المنتخب إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، وأضاف أعلم الكثير عن الكرة الإماراتية، وقد تابعتها في التسعينيات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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