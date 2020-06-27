خورخي لويس بينتو يوقع عقدًا مبدئيًا لتدريب منتخب الإمارات

قال المدير الفني الكولومبي المخضرم خورخي لويس بينتو، أنه قد وقع على عقد مبدئي لتدريب منتخب الإمارات الأول لمدة عامين قادمين، وأضاف “هناك تفاصيل بسيطة ليتم التعاقد النهائي والرسمي”، ليتم بعد ذلك الإعلان عن التعاقد، وكانت مصادر صحفية إماراتية مُطلعة قد أكدت على خبر تعاقد الإمارات مع الكولومبي المتميز بينتو، لقيادة الأبيض خلال تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، وأن الكشف عن الصفقة سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.

هذا وقد صرح الكولومبي خورخي لويس بينتو مدرب الإمارات الجديد المرتقب، أن العرض الحالي لتدريب الأبيض هو العرض الثاني من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وأن العرض الأول كان خلال فترة تألقه تدريبيًا مع منتخب كوستاريكا، وقيادة هذا المنتخب إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، وأضاف أعلم الكثير عن الكرة الإماراتية، وقد تابعتها في التسعينيات.