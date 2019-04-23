خيتافي ضد ريال مدريد..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

خيتافي ضد ريال مدريد، من المقرر أن يسافر ريال مدريد إلى كوليسيوم ألفونسو بيريز ليل الخميس ليواجه خيتافي في معركة بين الفريقين الثالث والرابع في الدوري الأسباني.

بدأ فريق المرينغى الفوز بنتيجة 3-0 على اتليتيك بلباو حيث سجل كريم بنزيمة ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، وحقق خيتافي فوزا كبيرا على إشبيلية 3-0 ليصعد إلى المركز الرابع ويبقى على مقربة من فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مع بقاء خمس مباريات في الدوري الإسباني ، سيبحث الفريقان عن فوز مهم ليقودهم إلى أفضل مركزٍ يمكنهم تحقيقه نهاية قوية لهذا الموسم.

موعد مباراة خيتافي ضد ريال مدريد:

ستنطلق المباراة يوم الخميس 25 أبريل

على تمام الساعة 19:00 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب ألفونسو بيريز

الحكم ريكاردو دي بورغوس بينجوتكسيا

القنوات الناقلة:bein sports hd3

عاد كل من فيسيوس جونيور وتيبوت كورتوا إلى التدريبات يوم الإثنين وكذالك ماريانو دياز ،فيما يغيب كل منسيرجو راموس وأودريوزولا عن التدريب هذا الأسبوع.

من المحتمل أن يكون فريق خيتافي بدون مدافعه ديمتري فولكييه حيث يواصل تعافيه من إصابة في العضلات تعرض لها في بداية أبريل. كما سيكون أزولونيس بدون أماث ندياي وفيتورينو أنتونيس اللذين تعرضا لإصابات في الرباط الصليبي.

التشكيل المتوقع لخيتافي وريال مدريد::

خيتافي سوريا. أوليفيرا ، جونزاليس ، كابريرا ، سواريز ؛ بورتيلو ، ماكسيموفيتش ، أرامباري ، شيباساكي ؛ ماتا ، مولينا

ريال مدريد نافاس مارسيلو ، ناتشو ، فاران ، كارفاجال ؛ كروس ، كاسيميرو ، مودريتش ؛ إسكو ، بنزيما ، بيل

jواجه خيتافي وريال مدريد 27 مرة في تاريخهما ، حيث لعبت المباراة الأولى في خيتافي في عام 2004. فاز ريال مدريد بـ 20 وتعادلا مرتين ، وحقق نادي خيتافي خمسة انتصارات ، عاد آخرها في عام 2012 عندما فاز على الروخي بلانكوس 2-1 على أرضه.

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في ما يلي كيفية أداء كل فريق في مبارياته الخمس السابقة له في جميع المسابقات.

خيتافي ضد ريال مدريد

خيتافي 3-0 اشبيلية (21/04) ريال مدريد 3-0 اتلتيك بلباو (21/04)

بلد الوليد 2-2 خيتافي (14/04) ليجانيس 1-1 ريال (15/04)

خيتافي 1-0 أثليتيك بلباو (07/04) ريال 2-1 إيبار (06/04)

اسبانيول 1-1 خيتافي (02/04) فالنسيا 2-1 ريال (03/04)

خيتافي 0-2 ليجانيس (30/03) ريال 3-2 هويسكا (31/03)

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