دقيقة بدقيقة| أحداث مباراة الأهلي ومصر المقاصة فى الدوري والنتيجة 2/صفر للأحمر



الدقيقة 82: جووووووووووووووووووول الهدف الثاني للأهلى يحرزه اللاعب وليد أزارو من ضربة رأسية.

الدقيقة 71: فرصة خطيرة لمصر المقاصة ميدو جابر ينفرد بالمرمي ويضعها فى جسم محمد الشناوي من انفراد تام ويهدر فرصة التعادل.

الدقيقة 62: هجمة مرتدة لمصر المقاصة يسددها ميدو جابر ويتصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلى.

الدقيقة 57: فرصة خطيرة من صالح جمعة يتلقى كرة عرضية من محمود وحيد ولكنه يضعها خارج المرمي.

أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي ومصر المقاصة

الدقيقة 45+ 1: نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلى ومصر المقاصة بتقدم الأهلى 1-صفر بهدف حمدي فتحي.

الدقيقة 40: الأهلى يسعى لإحراز الهدف الثاني والمقاصة يأمل فى التعادل والنتيجة تقدم الأهلى 1-صفر حتى الآن.

الدقيقة 34: هجمة للأهلى عن طريق محمد هاني الذى يتوغل داخل منطقة الجزاء وتصل لحسين الشحات الذى يمررها ولكن الدفاع يتصدى لها.

الدقيقة 26: جووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للأهلى عن طريق اللاعب حمدي فتحى برأسية من تمريره محمود وحيد تتهادى الكرة داخل مرمي المقاصة.

الدقيقة 10: الأهلي يضغط على مصر المقاصة للسيطرة على المباراة ومرور 10 دقائق والتعادل السلبي قائم بين الفريقين.

الدقيقة 4: هجمة منظمة من الأهلى عن طريق حسين الشحات إلى صالح جمعة وخطأ لصالح الأهلى يصوبها صالح جمعة على يمين أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة وفرصة ضائعة للأهلي.

أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومصر المقاصة

انطلقت فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء 10 أبريل مباراة الأهلى ومصر المقاصة على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع 28 فى الدوري المصري، ويسعى الأهلي من خلال هذه المباراة مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة من فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب بالدور ربع النهائى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما يسعى الأهلي للعودة لصدارة الدوري مؤقتاً والضغط على الزمالك متصدر البطولة.

وقد استقر الأورجوانى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الأهلي ومصر المقاصة والمكون من : محمد الشناوي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمود وحيد، وعمرو السولية، وحمدي فتحى، وجونيور أجايي، وحسين الشحات، وصالح جمعة، ووليد أزارو، والبدلاء على لطفى، وأيمن أشرف، ومحمد شريف، وأحمد فتحى، ورمضان صبحى، وكريم وليد، وصلاح محسن.

أما طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة فقد استقر على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الأهلي ومصر المقاصة والمكون من: أحمد عادل عبد المنعم، وأحمد محسن، ومحمد دبش، وأسامة جلال، وعصام صبحي، ومحمد توني، وهاني سعيد، وميدو جابر، وصلاح ريكو، وشيميلس بيكلي، وجون أنتوي، والبدلاء محمد كوكو، وطه عادل، ومصطفي شبيطة، وباولن فواوفى، ومحمد رمضان، وصلاح عاشور، ومحمد دسوقي.

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم وهو فى المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة جمعهم من الفوز فى 17 مباراة، والتعادل فى 4 مباريات، والخسارة فى 3 مباريات، بينما يدخل فريق مصر المقاصة مباراة اليوم وهو فى المركز الخامس برصيد 40 نقطة جمعهم من الفوز فى 11 مباراة، والتعادل فى 7 مباريات، وخسارة 9 مباريات، وتنقل مباراة الأهلي ومصر المقاصة على قناة أون سبورت ON Sport وقناة النيل للرياضة Nile Sport ويسبق المباراة الاستوديو التحليلي لكل قناة من القنوات الناقلة للمباراة.

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