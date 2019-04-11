دقيقة بدقيقة| أحداث مباراة الزمالك والمصري والنتيجة 2/صفر للأخضر

الدقيقة 72: فرصة خطيرة للزمالك عرضية من محمود كهربا ورأسية من عمر السعيد ويشتتها دفاع المصري.

الدقيقة 60: وتسديده من طارق حامد ولكنها تمر أعلي مرمي المصري.

الدقيقة 58: التبديل الثالث للزمالك بخروج محمود عبد العزيز ونزول عمر السعيد.

الدقيقة 56: جوووووووووووول أوستين أموتو يحرز الهدف الثاني للمصري من خطأ دفاعي ويضغط إسلام عيسى ويستخلصها إلى أموتو الذي يسددها فى مرمي جنش محرزاً الهدف الثاني للمصري لتصبح النتيجة 2-صفر.

أوستين أموتو يحرز الهدف الثاني للمصري من خطأ دفاعي ويضغط إسلام عيسى ويستخلصها إلى أموتو الذي يسددها فى مرمي جنش محرزاً الهدف الثاني للمصري لتصبح النتيجة 2-صفر. الدقيقة 54: فرصة خطيرة للزمالك من تسديده محمود عبد العزيز من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار المرمي.

الدقيقة 52: فرصة خطيرة للمصري إسلام عيسى يتوغل فى منطقة جزاء الزمالك يمررها عرضية ولكن محمود عبد العزيز يخرجها رمية تماس للمصري.

الدقيقة 46: التغيير الأول لنادي الزمالك خروج أحمد سيد زيزو ونزول إبراهيم حسن.

أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك والمصري

الدقيقة 45 + 2: نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري بتقدم المصري بهدف واحد مقابل لا شيء بهدف إسلام أبو سليمة.

الدقيقة 40: جوووووووووووووول الهدف الأول يحرزه إسلام أبو سليمة من كرة رأسية رائعة تسكن شباك جنش

الهدف الأول يحرزه إسلام أبو سليمة من كرة رأسية رائعة تسكن شباك جنش الدقيقة 25: فرصة خطيرة للمصري رأسية من إسلام عيسى إلى أحمد شوشة الذى يسددها على مرمي الزمالك ولكنها تخرج بجوار المرمي.

الدقيقة 23: فرصة هدف للزمالك عرضية من بوطيب يقابلها محمود عبد العزيز قوية وتمر أعلي مرمي المصري.

الدقيقة 20: هجمة للزمالك عن طريق حميد أحداد بعدما استلم كرة طولية ولكنه لم يستطيع السيطرة عليها وتخرج منه ضربة مرمي للمصري.

الدقيقة 17: هجمة خطيرة للزمالك بعد توغل حمدي النقاز داخل منطقة الجزاء ويخرجها دفاع المصري إلى ضربة ركنية للزمالك.

الدقيقة 13: ضغط من لاعبي المصري على الزمالك وهجمة من ضربة ركنية ولمسة من أحمد شوشة رأسية وتمر بجوار مرمي محمود جنش حارس الزمالك.

الدقيقة 10: مرور أول 10 دقائق من زمن المباراة والتعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين المصري باللون الأبيض والزمالك باللون اللبني.

الدقيقة 7: هجمة خطيرة للزمالك عرضية من أحمد سيد زيزو ويقابلها محمود عبد العزيز تسديده قوية وتمر بجوار مرمي المصري.

الدقيقة 3: هجمة خطيرة لصالح المصري عرضية من جهة اليمين يقابلها إسلام عيسى بتسديده قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى المرمي.

أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

بدأت فى الخامسة والنصف من مساء اليوم اليوم الخميس 11 أبريل مباراة الزمالك والمصري فى الدوري على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الأسبوع 28 من الدوري المصري.

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك تشكيل الزمالك الذي يتكون من: محمود جنش فى حراسة المرمي، وعبد الله جمعه، ومحمود علاء، ومحمود الونش، وحمدي النقاز فى الدفاع، وكل من طارق حامد، ومحمود عبد العزيز، ويوسف أوباما، وأحمد سيد زيزو، وحميد أحداد فى خط الوسط، وخالد بوطيب فى الهجوم.

واختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري تشكيل المصري والذي يتكون من: أحمد مسعود فى حراسة المرمي، ومحمود حمد، وأحمد شوشة، وإسلام أبو سليمة، وكريم العراقى فى خط الدفاع، وسعيدو السمبورى، وإيزي ايمكيا، وإسلام عطية، وإسلام عيسى فى خط الوسط، وأمامتشى أموتو، ومحمود وادي فى الهجوم.

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم وهو فى المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة ويسعى للفوز لاستعادة صدارة الدوري مرة أخرى من الأهلى، بينما يحتل فريق المصري المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

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