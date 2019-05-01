دقيقة بدقيقة| أحداث مباراة برشلونة وليفربول فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

لا صوت يعلو فى أحداث مباراة برشلونة وليفربول فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وتقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “كامب نو” على أن تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء القادم 7 مايو على استاد “أنفيلد”، وسوف نعرض لمتابعينا أحداث مباراة برشلونة وليفربول دقيقة بدقيقة.

وتنقل مباراة برشلونة وليفربول حصرياً على قناة beIN SPORTS HD1 كما يتم نقل وبث مباشر للمباراة بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت من خلال beIN CONNECT وسوف يقوم بالتعليق على المباراة كل من يوسف سيف على القناة الصوتية الأولي وعلى محمد على على القناة الصوتية الثانية.

وقد أعلن إرنستو فاليردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني قائمة البارسا لخوض مباراة ليفربول، ومن المتوقع أن يخوض مباراة اليوم بتشكيل مكون من: “تير شتيجن فى حراسة المرمي، وسميدو، وبيكيه، ولينجليت، وألبا فى خط الدفاع، وراكيتيتش، وبوسكيتس، وآرثر فى خط الوسط، وميسي، وسواريز، وكوتينيو فى الهجوم”.

كما أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قائمة الريدز لخوض مواجهة برشلونة، ومن المتوقع أن يخوض مباراة اليوم بتشكيل مكون من: “أليسون فى حراسة المرمي، وأرنولد، وماتيب، وفان ديك، وروبرتسون فى خط الظهر، وفابينيو، وهندرسون، وفاينالدوم فى خط الوسط، ومحمد صلاح، وساديو ماني، أوريجيفى الهجوم”.

← إقرأ أيضاً: