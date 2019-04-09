دقيقة بدقيقة| أحداث مباراة ليفربول وبورتو البرتغالى والنتيجة الآن 2/ صفر للريدز

الدقيقة 45: الحكم يُعلن عن دقيقة واحدة وقت بدل ضائع فى نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي

الدقيقة 38: هجمة مرتدة لفريق بورتو ولكن يخرجها دفاع ليفربول لضربة ركنية.

الدقيقة 33: فرمينيو يهدر الهدف الثالث لفريق ليفربول بعدما تلقى كرة عرضية يلعبها عالية خارج المرمي بغرابة.

الدقيقة 30: لاعبو فريق بورتو البرتغالي يطالبون باحتساب ضربة جزاء صحيحة بعد أن لمست الكرة يد أرنولد مدافع ليفربول، واحتسابها ضربة ركنية لفريق بورتو البرتغالي.

الهدف الثاني جاء من تمريره عرضية رائعة من أرنولد مدافع ليفربول يقابلها روبرتو فرمينيو محرزاً الهدف الثاني لفريق ليفربول

الدقيقة 25: جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للريدز يحرزه اللاعب روبرتو فرمينيو

الدقيقة 21: يااااااااه فرصة خطير لمحمد صلاح ينفرد بالمرمي تماماً من خطأ دفاع لفريق ليفربول ولكن محمد صلاح يضعها خارج المرمي بغرابة شديدة مهدراً الهدف الثاني للريدز.

الدقيقة 17: هجمة خطيرة لفريق بورتو وكرة عرضية من اليسار تصل إلى ماريجا ويتصدي لها فان دايك ويخرج الكرة خارج الملعب.

أداء رائع للنجم المصري محمد صلاح والجماهير تشجع أبو صلاح على دوره الدفاعى والهجومي المتميز فى المباراة.

الدقيقة15: عرضية من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء يتصدي لها دفاع بورتو البرتغالى بنجاح.

الهدف الأول لليفربول يحرزه نابي كيتا من تمرير لفرمينيو يسددها قوية وتصطدم بقدم مدافع بورتو لتسكن مرمي كاسياس معلناً الهدف الأول للريدز.

الدقيقة5: جووووووووووووووووول الهدف الأول لفريق ليفربول يحرزه نابي كيتا

الدقيقة 3: وفرصة خطيرة لفريق ليفربول من اليمين تسديده قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن خارج المرمي.

أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي

انطلقت فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي فى مباراة الذهاب فى الدور ربع النهائي فى دوري أبطال أوروبا 2019 وتقام المباراة على استاد “انفيلد” بمدينة ليفربول الإنجليزية، بينما تقام مباراة العودة بين ليفربول وبورتو البرتغالي يوم الأربعاء 17 أبريل على استاد دراجاو بالبرتغال.

وتنتظر الجماهير المصرية والعربية عشاق النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح مباراة اليوم لمتابعة نجمها أبو صلاح فى مباراة وتتمنى ظان يحقق مزيداً من الانتصارات ومواصلة تسجيله للأهداف لتحقيق أرقام قياسية جديدة خلال مسيرته مع فريق ليفربول.

وقد استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيل الأساسي الذى سيخوض به مباراة ليفربول وبورتو البرتغالى فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أوروبا، حيث تضم كل من أليسون، وأرنولد، ولوفرين، وفان دايك، وميلنر، وفابينيو، وهندرسون، وكيتا، ومحمد صلاح، وساديو ماني، وروبيرتو فيرمينيو.

أما تشكيل فريق بورتو البرتغالى الذي يخوض به مباراة اليوم أمام فريق ليفربول الإنجليزي فإنه مكون من : كاسياس، وماكسي، وفيليب، وميليتاو، وتيليس، وكورونا، ودانيلو، وأوليفر، وأوتافيو، وماريجا، وسواريس.

وقد تأهل فريق ليفربول الإنجليزي لمباراة الدور ربع النهائي فى بطولة دوري أبطال أروبا بعدما اجتاز عقبة فريق بايرن ميونيخ الألماني حيث تعادل الفريقين فى إنجلترا بدون أهداف، وفاز ليفربول فى مباراة العودة فى ألمانيا بنتجية 3-1، فى تخطي فريق بورتو البرتغالى عقبة روما الإيطالى فى مجموع المباراتين بنتيجة 4- 3.

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورتو فى تمام الساعة التاسعة مساءً من خلال قناة بى إن سبورتس beIN SPORTS HD2 ويسبق المباراة الأستوديو التحليلي للمباراة.

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