نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون 5/ صفر للريدز وصلاح يتصدر قائمة الهدافين

نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون النهائية هى فوز الريدز بخمسة أهداف نظيفة أحرزها كل من ساديو مانى هدفين، ومحمد صلاح هدفين، ونابي كيتا هدف ليتصدر فريق ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة من 36 مباراة متفوقاً على فريق مانشستر سيتى بنقطتين حيث يحتل السيتى المركز الثاني برصيد 89 نقطة من 35 مباراة وباق له مباراة مؤجلة، ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين برصيد 21 هدف، يليه ساديو مانى برصيد 20 هدف، ثم كل من سيرجيو أجويرو لاعب السيتى وأوباميانج لاعب فريق الأرسنال برصيد 19 هدف.

الدقيقة 90: فرضة خطيرة تضيع من النجم محمد صلاح الذى تلاعب بمدافعى هدرسفيلد ويسدد الكرة قوية من داخل المنطقة ولكنها تمر أعلى المرمي ليضيع الهدف السادس لفريق ليفربول.

الدقيقة 83: جوووووول الهدف الخامس لفريق ليفربول يحرزه محمد صلاح ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي منفرداً برصيد 21 هدف، وقد جاء الهدف من هجمة منظمة لفريق الريدز وصلت عند روبرتسون والذى يمررها عرضية أرضية يقابلها محمد صلاح بقدمه داخل الشباك.

الدقيقة 78: العارضة تمنع فريق ليفربول من احراز الهدف الخامس حيث تصدت العارضة لرأسية ساديو مانى بعد أن تلقى كرة عرضية رائعة من شاكيري.

الدقيقة 78: العارضة تمنع فريق ليفربول من احراز الهدف الخامس حيث تصدت العارضة لرأسية ساديو مانى بعد أن تلقى كرة عرضية رائعة من شاكيري.

الدقيقة 76: فرصة خطيرة تضيع من فريق ليفربول حيث أهدر تشامبيرلين الهدف الخامس بعد تلقى تمريرة رائعة من النجم محمد صلاح ويراوغ مدافع هدرسفيلد ويسدد بيسراه قوية ولكن حارس مرمي هدرسفيلد ينقذ مرمامه من الهدف الخامس.

الدقيقة 72: تبديلين لفريق ليفربول الأول خروج وينالدوم ونزول شاكيري، والتبديل الثاني خروج ستوريدج ونزول تشامبيرلين.

الدقيقة 66: جوووووول الهدف الرابع لفريق ليفربول يسجله النجم ساديو ماني الهدف الثانى له فى هذه المباراة ويرفع رصيده من الأهداف إلى 20 هدف ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

بالتساوي مع النجم المصري محمد صلاح، وجاء الهدف من هجمة منظمة وصلت إلى هندرسون يرسلها عرضية إلى منطقة الجزاء يودعها ساديو مانى برأسه فى المرمي محرزاً الهدف الرابع.

الدقيقة 60 : مرور ساعة كاملة من المباراة وتسديدة قوية من نابي كيتا من خارج منطقة الجزاء ولكنها تخرج على يسار مرمي هدرسفيلد تاون خارج الملعب.

الدقيقة 55: فرصة خطيرة لفريق هدرسفيلد تاون تسديدة قوية من لاعب هدرسفيلد ويتصدري لها أليسون حارس ليفربول وينقذ مرماه من هدف مؤكد.

الدقيقة 54: الهدف يلغى الهدف الرابع لفريق ليفربول بداعى التسلل أحرزه ستوريدج

الدقيقة 48: تعرض فان دايك مدافع ليفربول للإصابة وفريق الريدز يسعى لتسجيل الهدف الرابع فى المباراة.

دقيقة بدقيقة: نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون (الشوط الثانى)

الدقيقة 45+3: الحكم يعلن نهاية الشوط الأول فى مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون والنتيجة تقدم الريدز بثلاثية نظيفة أحرزهم نابي كيتا، وساديو مانى، ومحمد صلاح.

الدقيقة 44: جوووووول الهدف الثالث لفريق ليفربول يحرزه محمد صلاح ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وقد جاء الهدف من تمريره من أرنولد تصل إلى صلاح الذي يلعبها لوب بشكل رائع من فوق رأس حارس مرمي هدرسفيلد تاون لتتهادى الكرة داخل المرمي ليسجل الهدف 20 له فى الدوري الإنجليزي.

الدقيقة 23: جوووووول الهدف الثانى للريدز أحرزه ساديو مانى ليشارك محمد صلاح فى صدارة الهدافين برصيد 19 هدف ، وقد جاء الهدف من كرة عرضية من روبرتسون يقابلها ساديو مانى برأسه لتسكن شباك هدرسفلد تاون.

الدقيقة 15: محمد صلاح يهدر الهدف الثانى للريدز حيث توغل فى منطقة الجزاء وسدد بيمينه ولكنها تخرج بجوار القائم الأيمن لفريق هدرسفيلد تاون.

الدقيقة 8: محاولات من فريق ليفربول لاحراز الهدف الثانى ولكن لاعبي هدرسفيلد تاون متماسكة وتبادل ليفربول الهجمات.

الدقيقة الدقيقة 2: جوووووول الهدف الأول لفريق ليفربول أحرزه نابي كيتا بعد تمريرة بينية من محمد صلاح يسجل هدف التقدم لفريقه والنتيجة 1-صفر

نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون (الشوط الأول)

تقام اليوم الجمعة 26 أبريل مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون ضمن مبابات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج” وتقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد “انفيلد” معقل ليفربول.

يسعى ليفربول الإنجليزي لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم التى تعتبر سهلة للريدز لمواصلة ملاحقة فريق مانشستر سيتى حيث يتصدر السيتى بطولة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول الذى يحتل المركز الثاني برصيد 88 نقطة فى حين يحتل فريق هدرسفيلد تاون المركز الأخير فى البريميرليج برصيد 14 نقطة فقط.

تنقل مباراة ليفربول وهدرسفيلد من خلال مجموعة قنوات بى إن سبورتس القطرية التى تنقل الدوري الإنجليزي حصرياً لمنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا على قناة beIn SPORT HD 2 ويعلق على المباراة المعلق خالد البلوشي.

تشكيل الريدز فى مباراة ليفربول و هدرسفيلد تاون

وقد استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على خوض مباراة اليوم بين ليفبول وهدرسفيلد تاون بتشكيل مكون من أليسون، وأرنولد، وفان دايك، ولوفرين، وروبرتسون، وهندرسون، وكيتا، ومحمد صلاح، وساديو ماني، وستوريدج، والبدلاء هم: مينيوليه، وميلنر، وجوميز، وتشامبرلين، وشاكيري، وأوريجي، وماتيب.

هذه المباراة فرصة لنجم مصر محمد صلاح لزيادة عدد أهدافه فى الدوري الإنجليزي حيث يتصدر قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالمشاركة مع سيرجيو أوجوير نجم فريق مانشستر سيتى وبيير إيميريك أوباميانج نجم فريق الأرسنال برصيد 19 هدف لكل منهم، وخلفهم ساديو ماني نجم فريق ليفربول الذى يحتل المركز الرابع فى قائمة الهدافين برصيد 18 هدف.

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