دقيقة بدقيقة| نتيجة مباراة الزمالك والمصري فى الدوري

الدقيقة 3: هجمة خطيرة لصالح المصري عرضية من جهة اليمين يقابلها إسلام عيسى بتسديده قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى المرمي.

بدأت فى الخامسة والنصف من مساء اليوم اليوم الخميس 11 أبريل مباراة الزمالك والمصري فى الدوري على استاد الجيش بمدينة السويس ضمن مباريات الأسبوع الـ 28 وسوف نتابع سوياً تفاصيل المباراة ومتابعة ديقية بدقيقة نتيجة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وقد أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك والمصري المكون من محمود جنش فى حراسة المرمي، وعبد الله جمعه، ومحمود علاء، ومحمود الونش، وحمدي النقاز فى الدفاع، وكل من طارق حامد، ومحمود عبد العزيز، ويوسف أوباما، وأحمد سيد زيزو، وحميد أحداد فى خط الوسط، وخالد بوطيب فى الهجوم.

بينما اختار الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي التشكيل الذى سيخوض به مباراة المصري والزمالك والمكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمي، ومحمود حمد، وأحمد شوشة، وإسلام أبو سليمة، وكريم العراقى فى خط الدفاع، وسعيدو السمبورى، وإيزي ايمكيا، وإسلام عطية، وإسلام عيسى فى خط الوسط، وأمامتشى أموتو، ومحمود وادي فى الهجوم.

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم وهو فى المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة ويسعى للفوز لاستعادة صدارة الدوري مرة أخرى من الأهلى، بينما يدخل فريق المصري البورسعيدي مباراة اليوم وهو فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

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