دليلك الكامل عن مباراة البرازيل والارجنتين بكوبا امريكا 2019

منتخب الارجنتين

وعن منتخب التانجو، والذى عانى كثيرا في بداية البطولة، وقبل مباراة البرازيل والارجنتين، فقد خسر اول مباراة له امام كولومبيا بهدفين مقابل لاشئ، فى ظهور غير موفق للنجم ميسى لاعب نادى برشلونة الاسبانى، ثم تعادل بطعم الهزيمة امام منتخب البارغواى، ثم فوزه على منتخب قطر بهدفين مقابل لا شئ، ولم يحرز ميسى سوى هدف وحيد امام البرغواى، وبذلك احتلت الارجنتين المركز الثانى برصيد اربع نقاط بالمجموعة الثانية.