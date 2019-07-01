دليلك الكامل عن مباراة البرازيل والارجنتين بكوبا امريكا 2019

يلتقى منتخبين البرازيل والارجنتين، فى دور النصف النهائى ببطولة كوبا امريكا 2019 والمقامة حاليا بالبرازيل، ويدخل منتخب البرازيل والارجنيتن هذه المباراة، عقب فوزهم بالدور السابق، وسنبدأ بالسامبا لأن بصفتهم اصحاب الارض والجمهور، وتأهلوا عقب فوزهم بركلات الترجيح على منتخب البارغواى، اما جاء تأهل منتخب الارجنتين، بعد فوزهم على فنزويلا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، وفيما يلى نعرض لكم مشورا البرازيل والارجنتين، فى كوبا امريكا 2019.
منتخب البرازيل
قبل مباراة الارجنتين والبرازيل، بدأت السامبا كوبا امريكا 2019، بدون نيمار لاعب باريس سان جيرمان، وذلك بعد اصابته قبل بدء البطولة، ولعبت البرازيل أول مباراة وفازت على بوليفيا بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشئ، ثم التعادل امام فنزويلا بدون اهداف، ثم الفوز على منتخب بيرو بخماسية نظيفة، لتتصدر المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة، ويعتبر كونينتيو لاعب نادى برشلونه الاسبانى، هو هداف السامبا برصيد هدفين احرزهم فى المباراة الاولى.
منتخب الارجنتين
وعن منتخب التانجو، والذى عانى كثيرا في بداية البطولة، وقبل مباراة البرازيل والارجنتين، فقد خسر اول مباراة له امام كولومبيا بهدفين مقابل لاشئ، فى ظهور غير موفق للنجم ميسى لاعب نادى برشلونة الاسبانى، ثم تعادل بطعم الهزيمة امام منتخب البارغواى، ثم فوزه على منتخب قطر بهدفين مقابل لا شئ، ولم يحرز ميسى سوى هدف وحيد امام البرغواى، وبذلك احتلت الارجنتين المركز الثانى برصيد اربع نقاط بالمجموعة الثانية.
التشكيل المتوقع لمباراة الارجنتين والبرازيل
وفيما تشكيل مباراة الارجنتين والبرزايل فى كوبا امريكا 2019، وسيبدأ السامبا المباراه فى حراسه المرمى بأليسون بيكر ثم الدفاع بالنجم داني الفيس وعاونه ماركينيوس وتياجو سيلفا ثم أليكس ساندرو وأرتور ميلو، كاسيميرو ، جابرييل جيسوس ، وفيليب كوتينيو ثم ايفرتون ومهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو.
اما تشكيل منتخب الارجنتين سيكون الحارس فرانكو أرماني، ثم الدفاع بخوان فويث وبيتزيلا، ونيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو وخط النصف كلا من رودريجو دي بول، ولياندرو باريديس وجيوفاني لو سيلسو، والنجم ليونيل ميسي والهجوم بسيرجيو أجويرو لاعب مانشتسر سيتى ولاوتارو مارتينيز.
تفاصيل مباراة الارجنتين والبرازيل
تقام مباراة البرازيل والارجنتين، اليوم الاربعاء الموافق الثالث من يوليو، وذلك فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف فجراً بتوقيت السعودية، وستذاع مباراة الارجنتين والبرازيل، على قناة بي ان سبورت bein sport، وهى الناقل الحصرى لبطولة كوبا امريكا بالشرق الاوسط، وذلك عبر قنواتها max HD3 وMAXHD4.
برأيك من تتوقع ان يفوز ويصعد للنهائى من مباراة البرازيل والارجنتين ؟
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