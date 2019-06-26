دليلك لمباراة اليوم مصر والكونغو الديمقراطية

مباراتان ستقام اليوم على أرض استاد القاهرة الدولى، مباراة وأوغندا وزيمبابوي في الساعة السابعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة، وفي تصريح لرئيس هيئة استاد القاهرة الدولى (على درويش) أنه سيتم فتح البوابات لاستقبال الجمهور قبل بداية مباراة أوغندا وزيمبابوي بثلاث ساعات (في تمام الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً)، وسوف يتم مشاهدة المباراتين بنفس التذكرة بمعنى أنه من قام بشراء تذكرة مباراة أوغندا وزيمبابوي لن يحتاج إلى شراء تذكرة جديدة لمباراة مصر وأوغندا الديمقراطية.

صرح أيضاً أن غلق الابواب مبكراً فى حفل الإفتتاح في حفل الافتتاح كان ضرورياً لوجود رئيس الجمهورية وضيوف من دول أُخرى فى الحفل وهذا ليس ضرورياً فى مباراة اليوم ولن يتم غلق الأبواب حتى قبل مباراة مصر والكونغو بنصف ساعة.



عقد المدير الفني للمنتخب الوطني (خافيير أجيري) عدة جلسات مع اللاعبين للوقوف على الأخطاء التى حدثت فى مباراة مصر مع زيمبابوى ومعالجتها، وشدد على اللاعبين بسرعة نقل الهجمات، ومحاولة إحراز أكثر من هدف، وتم عرض فيديو لمباراة الكونغو وأوغندا على اللاعبين لدراسة طريقة لعب فريق الكونغو وفهم نقاط الضعف.

وحقق المنتخب المصري الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف سجله (تريزيجية)، تذاع المباراة للجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية 2019، فى تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة تايم سبورت التردد الأرضي.

وسوف يسبق المباراتين فى الاسكندرية منتخب نيجيريا مع غينيا فى تمام الساعة الرابعة والنصف