دورة الألعاب الخليجية 2022 في الكويت.. تعرف على موعد البداية وعدد اللعبات والدول المشاركة

تستضيف دولة الكويت النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية 2022 بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة رياضية مرتقبة، أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية عن شعار وتميمة الدورة الثالثة، شعار دورة الألعاب الأولمبية 2022 هو “روحنا ذهبية”، في حين تم الكشف عن تميمة البطولة وهي “الحصني سالمي”، التميمة مستوحاة من البيئة الكويتية فالحصني هو الثعلب الأحمر الكويتي وسالمي منطقة صحراوية كويتية.

دورة الألعاب الخليجية 2022

موعد بداية دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت سوف يكون من يوم 13 مايو حتى يوم 31 مايو 2022، يشارك في البطولة الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي الكويت المستضيف والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان، عدد ألعاب البطولة 15 لعبة جماعية وفردية، تنطلق البطولة كما ذكرنا يوم 13 على ان يكون الافتتاح الرسمي يوم 22 مايو.

ألعاب دورة الألعاب الخليجية 2022 الثالثة بالكويت هي:

– كرة القدم.

– كرة السلة.

– كرة اليد.

– الكرة الطائرة.

– الكاراتية.

– السباحة.

– ألعاب القوى.

– الرماية.

– الجودو.

– المبارزة.

– التنس.

– الدراجات الهوائية.

– هوكي الجليد.

– كرة الطاولة.

– رياضة الألعاب الإلكترونية.