دوري أبطال آسيا..الوحدة يقلب الطاولة على الريان والأهلي يحقق فوزاً مُهماً على بيرسبوليس

دوري أبطال آسيا،في الجولة الرابعة من دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا، حقق نادي الوحدة الإماراتي فوزاً مُثيراً على ضيفه نادي الريان القطري في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب استاد آل نهيان.

الريان دخل المباراة بقوة حيث إستطاع أن يتقدم في النتيجة بعد دقيقتين فقط من إنطلاق المباراة عن طريق الاعب سيباستيان سوريا، بعد بأربع دقائق أضاف غيلمين ريفاس الهدف الثاني للريان.

إستفاق الوحدة من صدمة الهدفين وإستطاع المهاجم ليوناردو دا سيلفا تسجيل هدف للوحدة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، سيطر نادي الوحدة على مجريات اللعب لكن الريان إستطاع تسجيل الهدف الثالث في المباراة بواسطة ريفاس في الدقيقة الواحدة والعشرين.

وقد إنتهى الشوط الأول من المباراة بين الفريقين بتقدم الريان بثلثاة أهداف لهدف.

في الشوط الثاني من المباراة عاد نادي الوحدة بقوة حيث إستحوذ على الكرة بنسبةٍ بلغت اكثر من سبعين في المائة،لينجح ليوناردو داسيلفا من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة السادسة والخمسين ،تواصل ضغط الوحدة الرهيب على مرمى الريان لينجح داسيلفا من معادلة النتيجة للوحدة في الدقيقة الثانية والثمانين، وفي الدقيقة التاسعة والثمانين من عمر المباراة سجل داسيلفا الهدف الرابع له ولفريقه،لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للريان في مباراة دراماتيكية، شهدت الكثير من الإثارة.

ويهذه النتيجة إرتقى نادي الوحدة الإماراتي إلى صداراة المجموعة ب بتسع نقاط بفارق نقطتين عن الاتحاد السعودي، فيما تجمد رصيد نادي الريان القطري عند النقطة الثالثة في المركز الأخير في المجموعة.

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وفي مباراة أخرى فاز نادي الأهلي السعودي على بيرسبوليس الإيراني بهدفين لواحد،سجل عمر السومة هدفي الاهلي في الدقيقة الثلاثين والدقيقة الثالثة والثمانين، فيما سجل شجاع خليل زاده هدف بيرسبوليس الوحيد.

وبهذه النتيجة يرتقي الأهلي إلى المركز الثاني مؤقتا في ترتيب المجموعة د برصيد ستة نقاط فيما تجمد رصيد نادي بيرسبوليس عند النقطة الرابعة في المركز الأخير.

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