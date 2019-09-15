دوري أبطال أفريقيا| الزمالك يحدد مباراة الإياب ضد جينيراسيون السنغالي

حدد نادي الزمالك منذ قليل موعد مباراة الإياب أمام فريق جينيراسيون السنغالي وتعد المباراة بالنسبة للأبيض هي مباراة الثأر بعد خسارة مباراة الذهاب أمس السبت وهي المباراة المقامة في الدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.







موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

يلتقي فريق الزمالك نضيره جينيراسيون السنغالي في لقاء الإياب بالدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر وذلك بعد خسارة الأبيض بنتيجة (2-1) في مباراة الذهاب.







ما يحتاج له الزمالك

ويحتاج الزمالك لتخطي الدور الـ32 أمام فريق جينيراسيون السنغالي أن يفوز بهدف للا شيء في المباراة التي حددها الأبيض يوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وذلك للتأهل لدور المجموعات.

موعد لقاء السوبر

ويعود نادي الزمالك مساء غد الإثنين حتى يستأنف تدريباته بعد غد الثلاثاء وذلك لجاهزية الفريق للقاء السوبر بين أمام المارد الأحمر النادي الأهلي، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر.







أحداث مباراة الزمالك وجينيراسيون في مباراة الذهاب

وتقدم فريق جينيراسيون السنغالي في مباراة الذهاب مبكرا بعد أن استغل ليما موالي تمريرة بينية من خلف الدفاع ليسجل في شباك الزمالك في الدقيقة 11 من وقت المباراة.

نهاية الشوط الأول (1-0)

وينتهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض جينيراسيون السنغالي 1-0، بعد فشل الزمالك في تحقيق التعادل بالشوط الأول.

الشوط الثاني الزمالك ضد جينيراسيون

أما الشوط الثاني فعزز ليما مجددا تقدم الفريق السنغالي جينيراسيون في الدقيقة 69 حتى يصعب النتيجة على الأبيض ثم يحرز في الدقيقة 74 مصطفى محمد الهدف الأول والوحيد للزمالك لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1).