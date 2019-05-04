دوري أبطال إفريقيا|الترجي والوداد في النهائي على حساب مازيمبي وصن داونز

تمكن كل من الترجي التونسي والوداد البيضاوي من الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذالك بعدما تخطيا كل من تي بي مازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على التوالي من نصف النهائي.

الوداد رغم فوزه الغير مقنع في مباراة الذهاب دخل نادي الوداد البيضاوي المباراة بقوة لكن سرعان ماسيطر صن داونز على مجريات المباراة في معظم دقائق المباراة وأتيحت له عدة فرص للتسجيل لكن الوداد ظل مدافعا عن عرينه حتى آخر نفس في المباراة التي إنتهت على التعادل السلبي، ليتأهل الوداد بفضل فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه بهدفين لواحد.

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سيلاقي نادي الوداد البيضاوي في مباراة الذهاب نادي عربي هو الترجي التونسي الذي تخطى بدوره عقبة النادي الكبير تي بي مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مازيمبي، سيطر المضيفون على المباراة منذ بدايتها في ظل تراجع كبير لأداء النادي التونسي عكس ماكان عليه في المباراة السابقة، لكن الفريق التونسي دافع عن مرماه بكل قوة وأغلق جميع المنافذ، ليظل التعادل السلبي سيد الموقف حتى صافرة النهاية، وليتأهل الترجي التونسي إلى نهائي المسابقة بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وهذه المرة الثانية تواليا التي يلتقي فيها فريقان عربيان في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الوداد والأهلي العام الماضي.