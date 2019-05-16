دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولي | الفرق المُتأهلة لدوري المحترفين الموسم القادم 2019-2020 والهابطون للدرجة الثانية

رغم أن المُشجع السعودي الآن ينصب تركيزه على مُتابعة الجولة الأخيرة والنهائية والتي تحمل رقم ثلاثين بالدوري السعودي للمحترفين، والتي تجمع مباراتين على إثر نتائجهما سوف يتحدد البطل المتُوج والمتُفرد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بين سلمان 2019، وهما مباراتي الهلال ضد غريمه الصعب الشباب، والنصر في مواجهة سهلة ضد الباطن وان كانت بعرف كرة القدم غير مأمونة العواقب .

هناك بالبعد الأخر، جانب كروي رغم عتمة وانطفاء نجومه، إلا أنه قد يكن مُهماً للغاية خاصة وأنه يحمل لدوري المحترفين السعوديين أربع فرق جديدة مُتأهلة للموسم القادم 2019-2020، إلى جانب قطعاً أربع فرق لم يحالفها الحظ بل ولازمها سوء التوفيق وسوف تغادر الدرجة الأولى من الدوري السعودي لتهبط للدرجة الثانية، فإليكم التفاصيل كاملة فيما يلي .

ما هي الفرق المتأهلة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020

بعد أن انتهت جميع النتائج الخاصة بالدوري السعودي للدرجة الأولي، تصدر ثلاث فرق جدول المسابقة لتتأهل مباشرة إلى دوري المحترفين السعوديين الموسم القادم، وتلك الفرق هي أبها وضمك والثالثة العدالة، وتأهل فريق الخليج لملحق الصعود .

ما هي الفرق التي هبطت لدوري الدرجة الثانية السعودي

وفي المقابل وبعد أن تأكد صعود ثلاث فرق لدوري المحترفين وانتظار الخليج ملحق الصعود، تأكد هبوط أربع فرق أخرى لدوري الدرجة الثانية شديد الظُلمة، وتلك الفرق التي لم تتمكن من البقاء ضمن الدرجة الأولي هي فرق القيصومة والوشم وهجر والعروبة .