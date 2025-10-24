“دوري روشن 2025-2026”.. تردد قناة ثمانية 1 بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

مع ظهور قناة ثمانية الرياضية على الاقمار الصناعية وإعلانها عن إذاعة مباريات دوري روشن 2026 والذي يعتبر احد اهم واقوى الدوريات العربية في المنطقة، ارتفعت معدلات البحث من قبل الملايين من محبي وعشاق كرة القدم وخاصة الدوري السعودي، والذي يحتوي على نخبة من أهم اللاعبين الدوليين في العالم، وفي السطور التالية نستعرض لكم احدث تردد قناة ثمانية الرياضية لمتابعة مباريات كرة القدم والدوري السعودي روشن 2026.

تردد قناة ثمانية 1 الجديد

لمتابعة مباريات الدوري السعودي الممتاز بجودة عالية HD، من خلال القناة الجديدة والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي والمنتخبات السعودية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعرف بإسم ثمانية يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12360.

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

معدل الخطأ: 4/3.

الجودة: HD

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

استقبل قناة ثمانية على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معدل الخطأ: 4/3.

الجودة: HD

ويمكنكم متابعة مباراة الاتحاد والهلال كلاسيكو السعودية اليوم لحظة بلحظة من خلال قناة ثمانية والتي تعتبر من أهم مباريات دوري روشن اليوم ويتقدم فيها الهلال حتى اللحظة بنتيجة 1 – 0 احرزه اللاعب محمد دومبيا في الدقيقة 41، ومتابعة جميع المباريات من خلال القناة.