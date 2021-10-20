دوري كرة السلة الكويتي 2022/2021.. جدول الترتيب ومواعيد ونتائج مباريات القادسية والكويت والجهراء وكاظمة

بواسطة محمود عطا الله
جدول ترتيب دوري كرة السلة الكويتي 2022 جدول ترتيب دوري كرة السلة الكويتي 2022

يحظى الدوري الممتاز لكرة السلة في دولة الكويت بمتابعة الجميع من الجماهير الرياضية ومشجعي الأندية في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب دوري كرة السلة الكويتي 2022/2021، كما نُقدم لكم متابعة مستمرة لكل مواعيد الموسم الجديد، كما نُقدم نتائج مباريات القادسية والكويت وبرقان والجهراء وكاظمة والقرين، من الجدير بالذكر أنه بنهاية مباريات الفرق، تتأهل أربعة أندية إلى قبل النهائي، على أن يهبط فريقين إلى دوري الدرجة الثانية.

1 مواعيد ونتائج دوري كرة السلة الكويتي 2022/2021
2 جدول ترتيب دوري كرة اللسلة الكويتي 2022/2021

مواعيد ونتائج دوري كرة السلة الكويتي 2022/2021

يبدأ الدوري الكويتي لكرة السلة 2022 من يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، اليوم الافتتاحي يشهد مباراتين، حيث يلتقي في المباراة الأولى الكويت حامل اللقب مع نادي القرين، وفي المباراة الثانية يلتقي نادي القادسية مع نادي الجهراء.

جدول مباريات دوري كرة السلة الكويتي 2022 الأسبوع الأول
المباراة الموعد
الأربعاء 20 أكتوبر 2021
مباراة الكويت والقرين 5.30 مساء
مباراة القادسية والجهراء 7.30 مساء
نتائج الأسبوع الأول

جدول ترتيب دوري كرة اللسلة الكويتي 2022/2021

يتنافس على قمة جدول ترتيب الدوري الكويتي لكرة السلة الممتاز 2022 ستة أندية، حامل اللقب نادي الكويت، والذي نجح منذ أيام في حسم المركز الثاني للبطولة العربية لكرة السلة 2021، هذا وقد قامت كل أندية الدوري بتدعيم صفوفها بنجوم محترفين مهمين.

جدول ترتيب دوري كرة السلة الكويتي 2022
المركز النادي لعب فارق الأهداف النقاط
1 الكويت
2 القادسية
3 كاظمة
4 الجهراء
5 القرين
6 برقان
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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