دوري كرة اليد الكويتي 2022/2021.. تعرف على جدول الترتيب ومواعيد مباريات اليوم القادسية والعربي والكويت

انطلق الدوري الكويتي لكرة اليد 2022 يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 بمباراتين في الجولة الأولى، وتستكمل تلك الجولة الخميس 30 سبتمبر بمباراتين أيضا، ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب دوري اليد الكويتي الممتاز ومراكز العربي والقادسية والكويت، كما نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات الدوري، تشارك في الدوري الممتاز لكرة اليد الكويتي أندية: القادسية، العربي، الكويت، الفحيحيل، برقان، السالمية، القرين، كاظمة.

جدول ترتيب دوري اليد الكويتي 2022

مواعيد مباريات الدوري الكويتي اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، تبدأ بمباراة القادسية والسالمية في تمام الساعة 5.30 مساء، تليها مباراة كاظمة والقرين عند الساعة 7.30 مساء، القنوات الناقلة للبطولة هي قناة الكويت الثالثة الرياضية، جدول ترتيب فرق دوري اليد الكويتي 2022 تصدره بعد أول أيام البطولة نادي الكويت بعد الفوز على برقان 34-27، وبفارق الأهداف على الذي تغلب على الفحيحيل بنتيجة 27-26، فاز كاظمة على القرين 30-24، في حين فاز السالمية على القادسية بنتيجة 27-25.