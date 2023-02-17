دوري كرة اليد الكويتي 2023.. تعرف على مواعيد المباريات وجدول الترتيب والنتائج

نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات وجدول ترتيب دوري كرة اليد الكويتي 2023 والذي يشهد منافسة قوية بين الفرق المشاركة، كما نُقدم لكم نتائج المباريات، قمة جدول الترتيب تشهد منافسة قوية بين القادسية ونادي الكويت، كما يشهد قاع الجدول منافسة كبيرة للهروب من الهبوط والبقاء في منافسات الدوري الممتاز.

جدول ترتيب دوري كرة اليد الكويتي 2023 ومواعيد المباريات

تنطلق مواعيد جدول مباريات دوري كرة اليد الكويتي 2023 الجولة الرابعة عشر من يوم الجمعة 17 فبراير 2023 بإفامة ثلاث مباريات، وتُقام مباراتين يوم السبت 18 فبراير، نادي القادسية سوف يُقابل الصليبخات، على ان يستضيف الكويت نادي القرين، وفي مباراة قوية يلتقي كاظمة مع السالمية.

قبل الجولة 14، يتصدر القادسية جدول ترتيب فرق دوري كرة اليد الكويتي 2023، بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثاني نادي الكويت، يأتي في المركز الثالث نادي السالمية برصيد 14 نقطة، ويتساوى معه في نفس رصيد النقاط العربي والصليبخات، برقان لديه 13 نقطة، وكاظمة برصيد 10 نقاط.

نتائج الجولة 14:

العربي 24:30 اليرموك.

الفحيحيل 21:23 برقان.

القادسية 18:22 الصليبخات.

جدول مباريات دوري كرة اليد الكويتي 2023 الجولة 14 المباراة الموعد الجمعة 17 فبرا ير 2023 مباراة العربي واليرموك 4.30 مساء مباراة الفحيحيل وبرقان 6.15 مساء مباراة الصليبخات والقادسية 8 مساء السبت 18 فبراير 2023 مباراة كاظمة والسالمية 5 مساء مباراة الكويت والقرين 7 مساء