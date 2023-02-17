دوري كرة اليد الكويتي 2023.. تعرف على مواعيد المباريات وجدول الترتيب والنتائج

بواسطة محمود عطا الله
دوري كرة اليد الكويتي 2023 دوري كرة اليد الكويتي 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات وجدول ترتيب دوري كرة اليد الكويتي 2023 والذي يشهد منافسة قوية بين الفرق المشاركة، كما نُقدم لكم نتائج المباريات، قمة جدول الترتيب تشهد منافسة قوية بين القادسية ونادي الكويت، كما يشهد قاع الجدول منافسة كبيرة للهروب من الهبوط والبقاء في منافسات الدوري الممتاز.

جدول ترتيب دوري كرة اليد الكويتي 2023 ومواعيد المباريات

تنطلق مواعيد جدول مباريات دوري كرة اليد الكويتي 2023 الجولة الرابعة عشر من يوم الجمعة 17 فبراير 2023 بإفامة ثلاث مباريات، وتُقام مباراتين يوم السبت 18 فبراير، نادي القادسية سوف يُقابل الصليبخات، على ان يستضيف الكويت نادي القرين، وفي مباراة قوية يلتقي كاظمة مع السالمية.

قبل الجولة 14، يتصدر القادسية جدول ترتيب فرق دوري كرة اليد الكويتي 2023، بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثاني نادي الكويت، يأتي في المركز الثالث نادي السالمية برصيد 14 نقطة، ويتساوى معه في نفس رصيد النقاط العربي والصليبخات، برقان لديه 13 نقطة، وكاظمة برصيد 10 نقاط.
نتائج الجولة 14:
العربي 24:30 اليرموك.
الفحيحيل 21:23 برقان.
القادسية 18:22 الصليبخات.

جدول مباريات دوري كرة اليد الكويتي 2023
الجولة 14
المباراة الموعد
الجمعة 17 فبرا ير 2023
مباراة العربي واليرموك 4.30 مساء
مباراة الفحيحيل وبرقان 6.15 مساء
مباراة الصليبخات والقادسية 8 مساء
السبت 18 فبراير 2023
مباراة كاظمة والسالمية 5 مساء
مباراة الكويت والقرين 7 مساء
ترتيب دوري اليد الكويتي 2022 بعد الأسبوع 10
المركز الفريق فارق الأهداف النقاط
1 القادسية 45 28
2 الكويت 86 24
3 العربي 16 16
4 السالمية 17 14
5 الصليبخات -12 14
6 برقان 14 13
7 كاظمة -9 10
8 الفحيحيل -25 10
9 اليرموك -48 5
10 القرين -78 2
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023.. موعد مباراة القادسية والكويت ولعبة العربي…

أخبار الرياضة

من هو أنتونسن لاعب نادي العدالة السعودي؟