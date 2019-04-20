دوري محمد بن سلمان.. الأرقام السلبية تطارد أحد

يُعاني فريق كرة القدم الأول بنادي أُحد دفاعيًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وتلقى فريق أحد الأول لكرة القدم عدة أهداف أكثر من أي فريق آخر في منافسات الموسم الحالي من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واهتزت شباك فريق أحد بـ57 هدفًا في 27 مباراة.

إحصائيات أوبتا

ويذكر أن شبكة الإحصائيات الشهيرة «أوبتا»، أضافت في حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن فرق أُحد تلقى هدفين على الأقل في 6 من آخر 8 مواجهات خاضها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبالفعل مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أثبتت هذا الموسم أن الفريق الأول لنادي أحد يعاني خارج أرضه، بعدما فشل في تحقيق أي فوز.

13 مباراة لم يكسبها أحد

ولعب فريق أحد الأول لكرة القدم 13 مباراة خارج ملعبه في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعادل في 4 منها، وتلقى هزيمة في 9 مباريات، كان آخرها سقوطه ضد القادسية برباعية في الجولة الماضية.

أحد الفريق الذي لم يكسب خارج أرضه

ويعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد الوحيد الذي لم يستطع الفوز خارج أرضه في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

هزيمة أحد بخماسية

وحل فريق أحد أمس الجمعة ضيفًا على نظيره الرائد، على استاد مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الـ28 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتلقى فيها هزيمة بخماسية لهدف وحيد.

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