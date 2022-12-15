دوري يلو 2023.. تعرف على ترتيب الأهلي في الدرجة الأولى السعودي

عاد النادي الأهلي لمبارياته من جديد في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد تأجيل عدد مبارياته منذ منتصف أكتوبر الماضي، هذا ونُقدم لكم مركز الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو 2023، وذلك بعد تعادل الفريق اليوم مع نادي العين بدون أهداف في المباراة التي أقيمت اليوم، وهي مباراة مؤجلة.

مركز الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو 2023

أصبح مركز ترتيب الأهلي في جدول دوري يلو السعودي 2023 بعد تعادل اليوم مع العين هو المركز السادس، رصيد الأهلي حاليًا بعد تسع مباريات 16 نقطة، يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة، يفصل الأهلي عن الأخدود متصدر المسابقة ثماني نقاط.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو 2023 سوف تكون أمام هجر يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، وهي مباراة ضمن الجولة 13 من تلك المسابقة.