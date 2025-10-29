دور الـ8.. ما القنوات الناقلة لقرعة كأس الملك السعودي 2026؟

اكتملت ملامح الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك السعودي لموسم 2025-2026، بعد أن حجز فريق الاتحاد آخر البطاقات عقب فوزه المثير على النصر بهدفين مقابل هدف، مساء الثلاثاء، ليختتم بذلك عقد المتأهلين إلى هذا الدور المرتقب.

الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي

شهدت البطولة مفاجآت وأداءً متباينًا بين الأندية، حيث ضم الدور ربع النهائي كلًا من:

القادسية بعد فوزه على الحزم (3-1)

الشباب بتغلبه على الزلفي (1-0)

الهلال بفوز صعب على الأخدود (1-0)

الاتحاد بتخطيه النصر (2-1)

الخليج بعد انتصاره على التعاون بركلات الترجيح (5-3)

الفتح بفوزه على الرياض (2-0)

الخلود بانتصاره على النجمة (1-0)

الأهلي بعد فوزه الكبير على الباطن (3-0)

وبذلك تضم قائمة الثمانية الكبار في المسابقة نخبة من الأندية السعودية الكبرى، ما يعد بمواجهات نارية في المرحلة المقبلة، خاصة مع تواجد الرباعي العملاق: الهلال، الاتحاد، الأهلي، والشباب، الذين يتنافسون على اللقب الأغلى في الكرة السعودية.

موعد قرعة ربع النهائي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، عن إقامة قرعة الدور ربع النهائي يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وذلك لتحديد مسار المواجهات المقبلة.

القنوات الناقلة

من المقرر أن تبث مراسم القرعة عبر شاشة «ثمانية»، المالكة لحقوق بث منافسات كأس الملك السعودي، وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة ملامح الطريق نحو النهائي.