Take a fresh look at your lifestyle.


دور 16 من أمم أوروبا.. جدول مباريات اليورو اليوم السبت 26 يونيو 2021 بتوقيت السعودية وأوروبا وأمريكا

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات اليورو اليوم السبت جدول مباريات اليورو اليوم السبت

تبدأ اليوم السبت مباريات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أوروبا اليورو 2020-2021، حيث نقدم لكم مواعيد تلك المباريات بتوقيت السعودية والكويت وألمانيا والسويد والدنمارك وأمريكا وكندا، يذكر أن مباريات دور 16 من اليورو سوف تُقام من السبت إلى الثلاثاء بواقع مباراتين في اليوم الواحد، ومع بداية دور الستة عشر سوف يغادر المنتخب المهزوم البطولة مباشرة، هذا وتقام بطولة كأس أمم أوروبا لأول مرة في 12 مدينة أوروبية.

جدول مباريات اليورو اليوم السبت

مباراة ويلز والدنمارك:
يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام مباراة ويلز والدنمارك الهامة، وهي أول مباريات دور 16، تأهل كلا المنتخبين إلى هذا الدور بعد أن حسم كل منتخب المركز الثاني في مجموعته، كل الترشيحات تصب في مصلحة منتخب الدنمارك، لكن منتخب ويلز يضم واحد من أهم نجوم اللعبة وهو جاريث بيل، موعد مباراة ويلز والدنمارك في الأوقات التالية:
الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت.
الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.
الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.
الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

مباراة إيطاليا والنمسا:
على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، يستعد الأزرق الإيطالي للإطاحة بالمنتخب النمساوي ومن ثم التأهل إلى ربع النهائي، والمنتخب الإيطالي أحد أقوى المرشحين للفوز باليورو 2020، وهو أفضل من قدم مباريات رائعة في النسخة الحالية من البطولة، موعد مباراة إيطاليا والنمسا اليوم في الأوقات التالية:
الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت.
الساعة 11 مساء بتوقيت دبي.
الساعة 9 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.
الساعة 3 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

تردد السعودية الرياضية الجديد 2021 – 1443 على الأقمار الصناعية KSA Sport بأعلى…

أخبار الرياضة

بطولة اليورو2021.. هدافى البطولة وترتيب المجموعات

أخبار الرياضة

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة – ربع النهائي

أخبار الرياضة

مباراة الكويت والبحرين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العرب 2021

أخبار الرياضة

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم أوروبا – ثمن نهائي اليورو…

أخبار الرياضة

جدول مباريات دور 16 من كأس أمم أوروبا – مواعيد ثمن نهائي اليورو 2020

أخبار الرياضة

موعد مباراة الاهلى والترجى العودة فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا 2021

أخبار الرياضة

القنواات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان للشباب.. تعرف على الموعد في كأس العرب…

أخبار الرياضة

يورو 2020.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم أوروبا (ثمن النهائي)

أخبار الرياضة

موعد مباراة الإمارات وجيبوتي للشباب في كأس العرب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.