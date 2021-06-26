دور 16 من أمم أوروبا.. جدول مباريات اليورو اليوم السبت 26 يونيو 2021 بتوقيت السعودية وأوروبا وأمريكا

تبدأ اليوم السبت مباريات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أوروبا اليورو 2020-2021، حيث نقدم لكم مواعيد تلك المباريات بتوقيت السعودية والكويت وألمانيا والسويد والدنمارك وأمريكا وكندا، يذكر أن مباريات دور 16 من اليورو سوف تُقام من السبت إلى الثلاثاء بواقع مباراتين في اليوم الواحد، ومع بداية دور الستة عشر سوف يغادر المنتخب المهزوم البطولة مباشرة، هذا وتقام بطولة كأس أمم أوروبا لأول مرة في 12 مدينة أوروبية.

جدول مباريات اليورو اليوم السبت

مباراة ويلز والدنمارك:

يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام مباراة ويلز والدنمارك الهامة، وهي أول مباريات دور 16، تأهل كلا المنتخبين إلى هذا الدور بعد أن حسم كل منتخب المركز الثاني في مجموعته، كل الترشيحات تصب في مصلحة منتخب الدنمارك، لكن منتخب ويلز يضم واحد من أهم نجوم اللعبة وهو جاريث بيل، موعد مباراة ويلز والدنمارك في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

مباراة إيطاليا والنمسا:

على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، يستعد الأزرق الإيطالي للإطاحة بالمنتخب النمساوي ومن ثم التأهل إلى ربع النهائي، والمنتخب الإيطالي أحد أقوى المرشحين للفوز باليورو 2020، وهو أفضل من قدم مباريات رائعة في النسخة الحالية من البطولة، موعد مباراة إيطاليا والنمسا اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 9 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.

الساعة 3 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.