ديربي الشام.. موعد مباراة سوريا ولبنان غدا الجمعة (القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019)

يلتقي منتخب سوريا ومنتخب لبنان في مباراة “ديربي الشام” ولقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة غرب آسيا 2019، يقام موعد مباراة سوريا ولبنان على ملعب كربلاء الدولي بالعراق، والتي تستضيف بطولة غرب آسيا 2019، ونقدم من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة دوت أورج، كل أخبار تلك المباراة الهامة، وأسماء القنوات الناقلة للمباراة على الهواء مباشرة، كما نقدم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وفنلندا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا 2019 قبل لعبة سوريا ولبنان الجمعة، يتصدره المنتخب العراقي مع المنتخب الفلسطيني، ولكل منتخب ثلاث نقاط، منتخب العراق فاز في الجولة الأولى على لبنان 1-0، وبنفس النتيجة يفوز منتخب فلسطين على اليمن، يقود المنتخب السوري المدير الفني الوطني فجر إبراهيم، ومن أخبار المباراة، إصابة حارس مرمى منتخب لبنان الأساسي علي السبع في مباراة العراق الماضية وغادر الحارس العراق رسميا عائدا للبنان.

موعد مباراة سوريا ولبنان والقنوات الناقلة

التقى المنتخبان السوري واللبناني من قبل 23 مرة، حقق منتخب سوريا الفوز في 14 مباراة، وفاز منتخب لبنان في 6 مباريات، بينما كان التعادل حاضرا في 3 مباريات، القنوات الناقلة للمباراة هي القناة العراقية الرياضية وقناة الأردن الرياضية، موعد مباراة سوريا ولبنان الجمعة، ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 10.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق.

الساعة 11.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 9.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفنلندا والدنمارك والنرويج.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 3.30 مساء بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 6.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني.