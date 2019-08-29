«ديفيد لويز» يكشف عن خدعة النجم المصري ” محمد صلاح” للحصول على ضربة جزاء

كشف مدافع فريق ” أرسنال ” الإنجليزي ” ديفيد لويز” عن خدعة النجم المصري ” محمد صلاح” لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على ضربات جزاء جديدة من اجل الحفاظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي للمر الثالثة على التوالي، وجاءت تلك التصريحات بعد تألق النجم المصري في مباراة ليفربول أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي والذي استطاع فيها تسجيل هدفين في اللقاء.

اتهامات تطارد محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

وأضاف ” لويز” من خلال تصريحات صحفية هامة على ضربة جزاء محمد صلاح في مباراة ليفربول وأرسنال، موضحاً أن ” صلاح” يرتدي قميص واسع مما يجعل أن شد من قبل مدافع الفريق المنافس يبدوا وأنه قوياً للحكم وبالتالي من السهل الحصول على ضربة جزاء.

والجدير بالذكر يحاول النجم المصري ” محمد صلاح” جناح ليفربول الحفاظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي والابتعاد عن زميله المنافس له ” ساديو ماني” السنغالي، وخاصة بعد تقاسمهما الجائزة الموسم الماضي معاً بعدما تساوى في الأهداف، نتمنى كل التوفيق للاعب المصري.

وكانت مباراة نادي ليفربول وأرسنال بالدوري الإنجليزي قد انتهت بفوز الريدز على بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث نجح الفرعون المصري ” صلاح” في إحراز هدفين وتألق اللاعب في تلك المباراة بشكل جيد، وتحدث الصحف العالمية عن تألق اللاعب وأشادت بالمستوى الذي ظهر به بالدوري الإنجليزي في لقاء أرسنال.