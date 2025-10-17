ذهاب أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الترجي ورحيمو والقنوات الناقلة

مباراة الترجي التونسي يوم السبت 18 أكتوبر 2025 سوف تكون ضد نادي رحيمو بطل بوركينا فاسو في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، تُقام المباراة على ملعب 4 أغسطس في مدينة واغاددوغو، حيث يحل الترجي ضيفًا ثقيلا على الفريق البوركينابي.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ورحيمة الفريق البوركيني سوف تكون قناة RTB البوركينابية، تردد تلك القناة على قمر اليوتل سات هو 11900 أفقي معدل الترميز 27500، يذكر أن نادي الترجي تغلب في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا على AS fan بطل النيجر ذهابًا وعودة 4-1 و 3-0.

موعد مباراة الترجي ورحيمو البوركينابي:

نادي رحيمو تغلب في الدور التمهيدي الأول على نادي مانغا سبورت بطل الجابون بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والعودة بنفس النتيجة 0-0، موعد مباراة الترجي ورحيمو الفريق البوركيني اليوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا.