رئيس الزمالك لكهربا: أمامك مهلة يومان وبعدها “هتتعلّق” على باب النادي

وجّه رئيس نادي الزمالك تهديداً صريحاً للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي “محمود عبد المنعم” اشهير ب”كهربا” بسبب ما يتردد من أنباء عن توقيع كهربة للنادي الأهلي وتقديمه شكوى رسمية للفيفا ضد اتحاد الكرة المصري ونادي الزمالك بسبب تزوير عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

وقال رئيس النادي لكهربا: “لقد فاض الكيل بي من تصرفاتك وأمامك مهلة يومان فقط لحسم أمر التجديد والانضمام لمعسكر الفريق وإلا سيكون مصيرك “التعليق” على بوابة النادي حسبما قال.

وأضاف رئيس الزمالك أن الجميع في النادي يعلم أن كهربا يمر بأزمة نفسية شديدة وأن أنباء توقيعه للنادي الأهلي غير صحيحة

وقال مرتضى إنه سئم أفعال كهربا واتخذ قراراً بعدم دخول اللاعب نادي الزمالك مجدداً وهو ما يبدو تناقضاً شديداً في التصريحات، إذ كيف ستمنعه من دخول النادي وأنت تحاول في الوقت نفسه إجباره على تجديد عقده.

وكان كهربا قد صرّح أنه تقدم بشكوى رسمية لاتحاد كرة القدم الدولي “الفيفا” يتظلم فيها من تزوير عقده مع الزمالك الذي من المفترض أن ينتهي بنهاية هذا الموسم، لكن -حسبما قال اللاعب- تم تزوير العقد بمساعدة أحد الأشخاص في اتحاد الكرة (لم يذكر اسمه).

وترددت أنباء على نطاق واسع تفيد بتوقيع “كهربا” للنادي الأهلي بشكل قانوني بعد انتهاء عقده الرسمي الصحيح مع نادي الزمالك بانتهاء شهر يونيو المنصرم, بينما نفى مجلس إدارة نادي الزمالك هذه الأنباء تماماً.