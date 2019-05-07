رئيس الزمالك يُهاجم النادي الأهلي | هذا هو الفارق بيننا وبين مجلس محمود الخطيب ” نحن نُقدر قيمة الأشخاص “

تصريحاتٍ جديدة صادرة عن رئيس الزمالك، وهي كالعادة صادمة وهُجومية بشكلٍ كبير، وربما هي عادة الرجل الذي دائماً ما تُلاقي تصريحاته حالة من الجدل والصِدام الشديدين بسبب ما تحمله عادة من نقاط اشتعال ساخنة تجلب عليه وعلى الوسط الرياضي ككل المزيد من المُشاحنات التي ترى الغالبية العظمى بالساحة الرياضية بمصر أن لا داعي لها وليس وقتها .

وربما الجديد في تصريحات رئيس الزمالك والتي تحمل هجوماً شرساً على النادي الأهلي ومجلس إدارته، أن تصريحات رئيس القلعة البيضاء هذة المرة ربما ليس الزمالك طرفاً فيها من قريب أو بعيد، فالقصة كلها تتعلق بقرار خاص بالنادي الأهلي ضد شركة الرعايا ” بريزنتيشن ” .. فما هي التفاصيل إليكم القصة كاملة .

رئيس الزمالك مُهاجماً الخطيب هذا هو الفارق بيني وبينك

فبعد قرار النادي الأهلي القاضي بمنع شركة الرعايا ” بريزنتيشن ” من دخول مباريات الفريق بسبب تأخر الشركة المبالغ فيه في سداد حقوق الأهلي كما أكد المسئولين عن القلعة الحمراء، وبعد أن تمت العديد من المراسلات المطالبة بسداد تلك المستحقات للأهلي ولكن الشركة تأخرت، قرر مجلس إدارة الأهلي منع الشركة من دخول مباريات الفريق الأحمر كافة، وبدأ فعلياً تنفيذ القرار من مباراة الأهلي ضد سموحة الماضية .

ولسبب غير مفهوم، قام رئيس الزمالك على إثر هذا القرار الصادر عن النادي الأهلي، بشن هجوم عنيف على مجلس الخطيب واصفًا إياه بأنه لا يقدر قيمة الأشخاص ولا يلتمس العُذر للناس، مُؤكداً أن الزمالك لديه مستحقات بالملايين ضد شركة ” بريزنتيشن ” لكنه لن يفعل مثل الأهلي لأنه وحسب وصفه يُقدر تعثر الشركات ويقدر قيمة الأشخاص .

ثم أضاف أن هذا الموقف من قبل الزمالك يوضح وبجلاء، الفارق الجوهري بين الأهلي والزمالك في التعامل مع الأشخاص والكيانات .