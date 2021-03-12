رئيس كاف الجديد يكشف حقيقة نقل المقر من مصر

كشف باتريس موتسيبي الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حقيقة وجود نية لنقل مقر الاتحاد من مصر خلال الفترة المقبلة كما ذكرت العديد من المواقع الإلكترونية وعدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد موتسيبي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بعد انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد في المغرب، أن مقر كاف سوف يظل في مصر لأنه يجب أن يكون في القاهرة وذلك بسبب ما قدمته مصر علي مدار سنوات عديدة للكاف.

وقال رئيس الاتحاد في المؤتمر ردا علي سؤال هل تفضل بقاء مقر كاف في مصر: “الإجابة بكل بساطة نعم، المقر سوف يظل في مصر، ويجب ان يظل في مصر، وأحب أن أشكر شعب مصر لما قدمه على مدار سنوات عديدة للكاف”.

تطوير المسابقات

وقال موتسيبي إن هناك خطة لتطوير المسابقات والمساهمة في رفع ميزانية دوري أبطال أفريقيا وتحسينها، مطالبا الجميع أن يعمل علي تطوير المسابقة والذي يصب بشكل إيجابي في القارة بأكملها علي كرة القدم ومستقبلها القاري.

وتابع رئيس الاتحاد الجديد خلال المؤتمر الصحفي: “الناس ترغب في مشاهدة كرة قدم جيدة، حتى نتمكن من ترجمة هذا الشيء إلى قيمة تجارية، علينا أن نكون مستقرين في المستوى حتى نحافظ على هذا الشيء”.

رئيس الاتحاد يشيد بالأهلي المصري

وأشاد رئيس الاتحاد الجديد بالأهلي المصري، وقدرته على خلق انتماء جماهيري له، مشيرا إلي أنه كان مع رئيس الاتحاد المصري أمس الخميس وقال له أن هناك الكثير من الأندية في الدول العربية مثل الإمارات والسعودية يأخذون اسم الأهلي تيمنا بالأهلي في مصر وهناك الكثير من الجماهير الذين يشجعونه بسببه .

وقال في نهاية حديثه: ” نحن في حاجة إلى عدد من الأندية تسير على نهج الأهلي حتى نرى تأثير مشابه لأندية أخرى”.