رئيس نادي الزمالك معلقًا على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي ” ناصر الخليفي سبب تلك الأزمة”

أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا باتت حديث الوسط الرياضي خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تكهنات حول ما سيكون قرار الكاف بهذا الخصوص، وبهذا الشان صرح رئيس نادي القلعة البيضاء “مرتضى منصور” في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “صدى البلد” قائلًا: “التزمنا بقرار الكاف بلعب المباراة في برج العرب، وقمنا بحجز الفندق للفريق السنغالي ودفعنا 120 ألف جنيه، ونحن ننفذ قرار الاتحاد الافريقي الذي يدير المسابقة”، وأضاف مشيرًا إلى أن : ” القصة كاملة جائت عن طريق ناصر الخليفي والذي اتفق مع رئيس النادي السنغالي وهذه معلومة مؤكدة”، حسب قوله.







أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت







العقوبة المتوقعة ضد جينيراسيون فوت

وحول العقوبة المنتظر إيقاعها بحق نادي جينيراسيون فوت السنغالي، من قبل الاتحاد الإفريقي ” الكاف”، بسبب عدم حضور الفريق إلى ملعب برج العرب لملاقاة الزمالك مساء الأحد في إياب دوري أبطال إفريقيا، قال منصور أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيعاقب نادي جينيراسيون فوت السنغالي، لمدة سنتين.

قطر وراء الأزمة

وتابع منصور في حديثه لقناة صدى البلد مشيرًا إلى أن قطر وراء الأزمة، حيث قال: “رئيس النادي السنغالي قبض أموالاً وصلت له من السفارة القطرية، وغادر إلى السنغال دون الاهتمام بلاعبيه، وأنا أمتلك دلائل على ما أقوله”.







وأضاف منصور: “المراقب أعلن فوز الزمالك 3-0 طبقا للائحة، والفريق السنغالي سيتم حرمانه سنتين وسيقوم بدفع غرامة مالية كبيرة”.

وأردف بالقول: “أحترم السنغال وأحبها منذ أيام عبده ضيوف ولكن نحن نتحدث عن ناد وليس عن الكرة السنغالية، وجينراسيون هو أكاديمية وله علاقة مع باريس سان جيرمان الذي يرأسه ناصر الخليفي الذي تسبب في تلك الأزمة”.

فوز الزمالك 3/0

وبعد نزول لاعبي الزمالك وحكام المباراة إلى ارض الملعب في برج العرب، وعدم حضور فريق النادي السنغالي إلى الملعب، وانتظار الزمن القانوني في هذه الحالة، أعلن مراقب المباراة، المالي صالح قدري، اعتبار الفريق السنغالي منسحب، وفوز الزمالك بنتيجة 3/0 .