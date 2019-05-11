رئيس نادي الزمالك يوجّه تحذيرًا شديد اللّهجة إلى رئيس نهضة بركان المغربي

وجّه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إنذارًا شديد اللّهجة إلى رئيس نادي نهضة بركان المغربي، قبل المواجهة المرتقبة بين نادي الزمالك ونهضة بركان في الدور النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وفي لقائه بلاعبي نادي الزمالك خلال التدريبات، قال مرتضى منصور، متوجّهًا إلى رئيس نادي نهضة بركان فوزي لقعج، وقال: “إلى السيد رئيس نهضة بركان الغضب، نادي الزمالك ليس النادي الصفاقسي، ونحن نتعامل مع الشعب المغربي بمنتهى الاحترام، فهو عاشق لمصر، وكذلك الملك محمد الخامس، وابنه الملك محمد السادس، وقد لعبنا في المغرب مع فريقين مغربيين، وكان التعامل راقيًا ومتميزًا”.

مهزلة أمام النادي الصفاقسي

وقال، في رسالة مباشرة إلى فوزي لقعج: “الحكم الذي تريد أن تعيّنه للقاء الدور النهائي مع نادي الزمالك، لا أعتقد أن السيد أحمد الأحمد، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أو هاني أبو ريدة سيرضيان بذلك، حتى لا يتكرر ما حصل في مباراة النصف النهائي، في تلك المهزلة أمام النادي الصفاقسي”.

واعتبر مرتضى منصور أنّ ما حصل أمام النادي الصفاقسي “مهزلة”، وقال: ” نادي نهضة بركان فريق كبير، ويملك لاعبين متميزين، وهو بالتالي ليس في حاجة إلى مساعدة من أحد، ولكن عندما تقول (فوزي لقعج) إننا سنكسب النادي الصفاقسي، وكذلك الفائز من النجم والزمالك، لا أعتقد أنّ هذا سيحصل أمام أبناء الزمالك..”.

وأضاف مرتضى منصور: “لما يرنّ الجرس في النزل الذي يقيم فيه لاعبو النادي الصفاقسي على الساعة الخامسة فجرًا، حتى يقوموا مذعورين، لا أعتقد أنها أخلاق المغاربة، الذين يتمتعون بأخلاق عالية جدًا”.

رئيس نادي الزمالك: تحذير جدّيّ لا يقبل الهزل

وأفصح عن تهديد حقيقيّ، ولكنه واقعيّ، قائلًا: “ما ستفعله للاعبي ومسئولي نادي الزمالك في المغرب، سيحصل مثله تمامًا في مصر، إذا احترمتنا واحترمت مصر فسنحترمكم أكثر من ذلك”.

وذكّر مرتضى منصور رئيس نادي نهضة بركان فوزي لقعج: “لديك سفيران هنا معنا، حميد وأبوالطيب، وهما لاعبان متميزان لعبًا وأخلاقًا، ونحن نتعامل مع أنباء المغرب بمنتهى الحب والاحترام، وبالتالي نتمنى يا أخ فوزي، نرجو أن يتمّ التعامل مع أبناء الزمالك في المغرب بمنتهى الاحترام، والتقدير، وعندما يأتي أبناء نهضة بركان سنعاملهم بأحسن معاملة، لأنّ المعاملة ستكون بالمثل، لا تفسد العلاقات المغربية المصرية يا فوزي، وبين الزمالك ونهضة بركان، فهذا تحذير جدّيّ لا يقبل الهزل”.

وكان النادي الصفاقسي التونسي الذي خسر مباراة النصف النهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية ضد نهضة بركان في مدينة بركان بالذات بثلاثة أهداف نظيفة اشتكى كثيرًا من التعامل غير الرياضي والأخلاقي الذي وجده في مدينة بركان، حيث دقّ جرس الإنذار في النزل الذي أقام فيه الفريق، يوم المباراة، على الساعة الخامسة فجرًا، بدون موجب، كما أنّ حكم اللقاء، وهو من السينغال، كان قاسيًا جدًا في التعامل مع لاعبي النادي الصفاقسي، وأعلن عن ضربة جزاء غير واضحة، وفق رأي لاعبي ومسئولي النادي الصفاقسي، وكان بالتالي سببًا في خروجهم من المسابقة.

وفوزي لقعج، رئيس نهضة بركان، هو رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وهو إلى جانب ذلك، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولعب دورًا كبيرًا في وصول الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الملغاشي أحمد الأحمد إلى منصبه الحالي.

ويجري نادي الزمالك مباراة الذهاب لنهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضد نادي نهضة بركان المغربي يوم الأحد 19 مايو 2019 في ملعب بركان، أما مباراة العودة في القاهرة فستدور يوم الأحد 26 مايو 2019.