رابط قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على اليوتيوب التي تذيع لعبة العراق ولبنان ومباراة السعودية واليابان

السؤال عن القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا دائمًا ما يشغل تفكير الجميع من متابعي كرة القدم الآسيوية، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على اليوتيوب الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم في القارة الصفراء، حيث من المرتقب أن يذيع موقع يوتيوب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم لعبة العراق ولبنان ومباراة السعودية واليابان ومباراة عمان وأستراليا في الجولة الثالثة من تصفيت آسيا.

رابط قناة الاتحاد الآسيوي الرسمي على اليوتيوب

يلتقي منتخب العراق مع شقيقه منتخب لبنان اليوم الخميس في الدوحة، ضمن المجموعة الأولى وكل فريق يبحث عن الفوز، وفي مدينة جدة تذيع قناة موقع AFC ON Youtube مباراة السعودية واليابان، كما تذيع قناة SSC7 لعبة السعودية أيضًا، كما ستتمكن الجماهير العمانية من مشاهدة البث المباشر لمباراة عمان وأستراليا على موقع لاتحاد، رابط قناة الاتحاد الآسيوي الرسمي على اليوتيوب هو:

https://www.youtube.com/afcasiancup

مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المنتخبات العربية.