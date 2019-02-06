رامون دياز في أولى تصريحاته: بيراميدز ستكون أفضل من الأهلي والزمالك

بعد وصول المدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للقاهرة وفي أول لقاء صحفي له أكد أنه أول مرة يزور مصر، وأعرب عن سعادته بذلك ولا سيما أن مصر مزار لجميع مواطني دول العالم.

بيرميدز ستكون أفضل من الأهلي والزمالك

وأضاف “دياز” أنه حسب اتفاقه مع المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، على وضع بيراميدز مع كبار وأقوى الأندية المصرية الأهلي والزمالك، بل وجعله أفضل منهما، موضحا أنه لن يرضى بأقل من الفوز في أي مباراة.

سبب قبول دياز مهمة تدريب بيراميدز

وأوضح دياز أن بر اميدز يضم مجموعة لاعيبة جيدة تابعها بعد دخول النادي أثناء المفاوضات معه، مشيرا إلى أن علاقته الوطيدة بـ”آل الشيخ” كانت سببا في قبول تلك المهمة.

دياز يشير بالكرة والدوري المصري

وأشار المدير الفني إلى أن الكرة المصرية والدورى المصري معروف وهو دوري قوي ويشبه بشكل كبير الكرة اللاتينية، مؤكدا اجتماعه بلاعبي الفريق اليوم، وأن المرحلة المقبلة ستوضح شكل وطريقة اللعب التي سيتبعها مع الفريق.

وصول رامون دياز القاهرة

ويذكر أن رامون دياز المدر الأرجنتيني وصل القاهرة مساء أمس الثلاثاء لاستلام مهمة تدريب فريق بيراميدز، وكان في استقباله محمد جمال العاصي المدير التنفيذي الجديد للنادي، الذي تم تعيينه بدلا من سيف الوزيري مؤخرا.

ويقود رامون دياز تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.