رايس مبولوحي ليس عربيًا خالصًا وسر اسمه الغريب وكلمة “عائشة”

رايس مبولوحي هو حارس منتخب الجزائر والمحترف في نادي الاتفاق السعودي من بداية عام 2018، انتشر اسمه في الفترة الأخيرة وتم تسليط الأضواء عليه بشدة، خاصة بعد قيادته لمنتخب محاربو الصحراء في الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا 2019 المُقامة حاليًا في مصر، ولكن تبقى هناك ملاحظتين أثارتا الدهشة يتعلقان بحارس الفريق الجزائري، خاصة أن الكثير لم يجد لهما تفسير، بل وذهب البعض إلى إعطاء توضيحات غير صحيحة أشبه بالاتهامات والإشاعات المغرضة، التي تهدف إلى النيل من الحارس العملاق.

سر اسم رايس مبولوحي

اسمه الحقيقي هو أدي راييس كوبوس أدريان امبولي وواضح من تلك الأسماء أنه ليس عربيًا خالصًا، وبالفعل بالبحث في عائلة الحارس وُجد أنه مولود لأب كونغولي حيث كان مهاجرًا إلى فرنسا وتعرف على والدته الجزائرية، التي كانت مع عائلتها المهاجرة أيضًا، وتم الزواج بينهما وأنجبا رايس وقد ذهب البعض إلى تفسيرات خاطئة بشأن اسم اللاعب، حتى أنهم أشاعوا أنه من أصول يهودية، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، وجدير بالذكر أن مبولوحي قد لعب في منتخب فرنسا للناشئين في المراحل العمرية تحت 16 و 17 عام، إلا أنه فضل منتخب بلاده عند دعوته للعب فيه.

سر اسم عائشة على قفازاته

ملاحظة أخرى شغلت بال الكثيرين وهو وجود اسم عائشة مطبوع على قفازات رايس مبولوحي وبتقصي الحقيقة أيضًا، تم الكشف عن أن ذلك الاسم هو لوالدته التي توفت منذ تسعة سنوات تقريبًا، ولكن حارس منتخب الجزائر كان مرتبطًا بها بشدة وهو مادفعه لكتابة اسمها على القفازات التي يرتديها أثناء المباريات.