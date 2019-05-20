رباعي سعودي.. الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2019

من هي الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2019 هو سؤال الجميع الآن والذي نجيب عنه من خلال هذا التقرير الرياضي، هذا ونتعرف الآن على أسماء الفرق المتأهلة لثمن نهائي آسيا، تلك البطولة الأقوى على مستوى الأندية في القارة الصفراء، حيث تتواجد الأندية العربية والخليجية بكثافة في هذا الدور، لتحقيق لقب الموسم الحالي بعدما فازت أندية شرق آسيا بألقاب الأعوام الماضية، وتتواجد الفرق السعودية وبقوة في هذا الدور القادم.

حسمت الكثير من الأندية مسألة الانضمام لقائمة الأندية الصاعدة لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2019 من الجولة الخامسة، بينما الأماكن القليلة المتبقية سيتم حسمها في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بنهاية دوري المجموعات وبداية دور ثمن النهائي، تبدأ مباريات خروج المغلوب، يذكر أنه يلتقي في نهائي أبطال آسيا بطل غرب آسيا مع بطل شرق القارة.

الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2019

نجحت أربعة أندية سعودية في تحقيق الصعود لتججز مكانها ضمن الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2016، أندية الهلال والنصر والاتحاد حسمت الصعود من الجولة الخامسة، بينما تمكن النادي الأهلي من التأهل في الجولة السادسة والأخيرة.