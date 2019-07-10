ربع نهائي أمم أفريقيا 2019: موعد مباراة السنغال وبنين والقنوات الناقلة للمباراة

مباراة قوية جدآ بين منتخبي السنغال وبنين ضمن مباريات الدور النهائي في بطولة كأس الأمم الافريقية 2019، والتي من المقرر ان يستضيفها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتأتي قوة المواجهة نظرآ للمستوي المتميز الذي يقدمة المنتخب السنغالي خلال النسخة الحالية من البطولة الافريقية، وايضآ لان المنتخب السنغالي يضمن العديد من المخترفين في أفضل الاندية الأوروبية، ويأتي علي رأسهم نجم المنتخب السنغالي ونادي ليفربول الانجليزي ساديو ماني، الذي يقدم مستوي أكثر من رائع خلال البطولة الحالية، وايضآ المدافع الصلب كاليدو كوليبالي، نجم دقاع نادي نابولي الإيطالي.

علي الجانب الاخر فقد أكد قائد ونجم نادي بنين، أوليفيية فيردو، انهم يستعدون جيدآ لمواجهة المنتخب السنغالي رغم صعوبة المواجهة، مضيفآ ان لاعبي منتخب بنين لن يكونوا صيدآ سهآ خلال مواجهة منتخب الأسود “المنتخب السنغالي”.

ما قبل مباراة السنغال وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2019.

خلال المنتخب الصحفي قبل مواجهة السنغال وبنين، أشار المدير الفني لمنتخب الشنغال، أليو سيسيه، علي صعوبة المباراة، مؤكدآ ان منتخب بنين مميز جدآ، نظرآ لتقديمة مستوي مميز امام منتخبات صعبة، محذرآ لاعبي السنغال من الإستهانة بالخصم.

مؤكدآ انه سيسعي من بداية المباراة لتحقيق الفوز، خاصة بعد المباراة الجيدة التي قدمها منتخب بنين أمام منتخب المغرب، ونجاحة من تحقيق الفوز في المباراة علي الرغم من قوة المنتخب المغربي، الذي يعد من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بالقب الإفريقي.

وتابع علي حزنة الشديد لخروج المنتخب المصري، عن الادوار الإقصائية خلال النسخة الحالية من البطولة، مؤكدآ ان كرة القدم لا تعترف بقوة المنتخب وان لها حسابات أخري، وأضاف انه كان يتمني ان يواجة المنتخب المصري ونجمة محمد صلاح، مشيرآ ان كرة القدم لا تعترف سوي بالجهد المبذول داخل الملعب فقط.

تابع ايضآ: موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة

بطاقة مباراة السنغال وبنين في أمم أفريقيا 2019:-

المواجهة:- السنغال Vs بنين.

البطولة : كأس الأمم الأفريقية (ربع نهائي).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 .

الملعب : استاد الدفاع الجوي .

موعد مباراة نيجيريا وينين.

الساعة 7:00 مساءآ بتوقيت السعودية

الساعة 6:00 بتوقيت مصر

الساعة 5:00 بتوقيت تونس

الساعة 5:00 بتوقيت الجزائر