ربع نهائي أمم أفريقيا 2019: موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة

كأس الامم الأفريقية 201، في مواجهة مرتقبة من العيار الكبير بين منتخب نيجيريا ومنتخب جنوب أفريقيا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الافريقية.

ويستضيف إستاد القاهرة الدولي مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا، يوم الاربعاء القادم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة علي الهواء مباشرة علي قنوات بي ان سبورت وقناة تايم سبورت المصرية علي البث الارضي فقط.

ويسعي المنتخب الجنوب افريقي الي مواصلة الاداء المميز له في البطولة، والوصول الي الدور نصف النهائي، خاصة بعدما نجح من إقصاء المنتخب المصرية، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين يوم السبت الماضي.

ما قبل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2019.

خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أكد المدير الفني لمنتخب نيجيريا، علي صعوبة المواجهة المرتقبة له امام منتخب جنوب افريقيا، نظرآ لإمتلاك المنتخب الجنوب أفريقي لعدد من اللاعبين المميزين، بالاضافة الي إمتلاكهم لمدير فني مميز جدآ.

كما أشار المدير الفني لمنتخب نيجيريا، ان فوز المنتخب الجنوب افريقي علي منتخب مصر، يزيد من صعوبة المباراة، نظرآ لتمكن منتخب جنوب افريقيا، من اقصاء المنتخب المصري المرشح الاول للفوز بالبطولة علي ارضة وويط جماهيرة.

كما أكد جيرنوت روهر مدرب نيجيريا انه يثق في قدرات لاعبية بشكل كبير، مؤكدآ انه سوف يسعي لتحقيق الفوز من بداية المباراة، مشيرآ في الوقت ذاتة علي اختلاف طريقة لعبة امام منتخب افريقيا، عن مواجهتة لمصر خلال المواجهة الاخيرة، نظرآ لإختلاف طرق اللعب بين منتخبات شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا.

بطاقة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2019.

المواجهة:- نيجيريا Vs جنوب إفريقيا.

البطولة : كأس الأمم الأفريقية (ربع نهائي).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 .

الملعب : ستاد القاهرة الدولي .

موعد مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا:-

الساعة 10:00 مساءآ بتوقيت السعودية

الساعة 9:00 بتوقيت مصر

الساعة 8:00 بتوقيت تونس

الساعة 8:00 بتوقيت الجزائر